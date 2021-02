Der var lang kø, da lyntestcenteret åbnede i Gribskov i december. Nu er det ikke længere muligt at få en kviktest i Helsinge Hallerne. Foto: Claus Johansen.

Skuffet borgmester: Nu er det slut med lyntest

Gribskov - 01. februar 2021 kl. 16:56 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Det er ikke længere Falcks opgave at lynteste for coronavirus rundt om i landet. SOS International og Carelink har vundet opgaven med at foretage lyntest for det offentlige, og det betyder samtidig, at lyntestcenteret i Helsinge Hallerne er lukket. Det er borgmester Anders Gerner Frost mildt sagt utilfreds med.

- Det er med dyb beklagelse, at jeg har konstateret, at Region Hovedstaden ikke har valgt at bibeholde et hurtigt testcenter i Gribskov Kommune. Testcenteret har været pænt besøgt i forhold til antal gennemsnitlige besøg i Falcks testcentre, og jeg har hørt, at borgerne har været tilfredse med det, siger han og nævner samtidig, at smittetallet er faldet i Gribskov over en længere periode.

- En af grundene er netop, at det har været nemt at blive testet, så man i det øjeblik, man får en mistanke om, at man kan være smittet, kan få en hurtigtest og tage sine forholdsregler. Så det er ærgerligt, at man vælger at lave om på det, siger Anders Gerner Frost.

- Og nu, hvor tallene er lave, kan der være nogen, der tænker, at risikoen for at være smittet er lille, og så synes jeg, det er et problem, hvis folk holder op med at blive testet.

Han peger også på, at Gribskovs beliggenhed, kommunens geografiske størrelse, og det faktum, at Gribskov er en af Nordsjællands største sommerhuskommuner med rigtig mange ekstra mennesker på besøg hver weekend, fortsat burde have et lyntestcenter.

- Jeg vil opfordre Region Hovedstaden til at genoverveje sin strategi og ikke mindst placering af hurtig testcentre, ligesom jeg vil opfordre til, at en mobilenhed fast tilknyttes Gribskov Kommune, lyder det fra borgmesteren.

En mobilenhed med pcr-test har da også flere gange været i Græsted, hvilket igen bliver tilfældet 4., 5., 6., 8. og 9. februar fra klokken 8 til 13:45 i Gribskovhallen i Græsted. Det er altså denne løsning, som borgmesteren gerne så blev permanent.

I Nordsjælland er det nu muligt at blive testet i Frederiksværk, Helsingør og Rudersdal, hvor der er åbent alle ugens dage fra kl. 8-20.