En 20-årig kvinde og hendes kæreste var på vej mod deres campingvogn i Smidstrup, da hun blev ramt af et skud i ballen. Foto: Kenn Thomsen

Skudepisode på campingplads efterforskes som drabsforsøg

Mandagens skudepisode på Smidstrup Camping bliver efterforsket som et drabsforsøg, oplyser Nordsjællands Politi.

- Vi arbejder ud fra en tese om, at der er en form for mellemværende mellem de to forurettede og gerningsmanden eller en tredje part, siger Henriette Døssing, presse- og kommunikationsrådgiver ved Nordsjællands Politi.