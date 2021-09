Skraldespande kan deles: - Det er et guldkorn

Der skal fremover sorteres i ti fraktioner - og det skal kommunerne nu i gang med at forberede sig til. Herunder Gribskov, hvor man lige nu kun sorterer i to kategorier.

Gribskov - 14. september 2021 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Når der skal sorteres i ti fraktioner, er det et stort ønske fra flere sommerhusejere, at det bliver muligt at deles om affaldscontainere med sin nabo eller genbo. Som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis frygter grundejere i sommerhusområder, blandt andet på Sandet, at det bliver for voldsomt med fire containere ved hver husstand. Og en løsning på dette kunne altså være at deles om containerne.

Inspiration til denne model kan findes i Halsnæs, gør formand for Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening Hugo Østergaard-Andersen opmærksom på i en mail til øvrige grundejerforeninger samt formanden for udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (Nytgribskov).

Naboordning i Halsnæs - På baggrund af omtale i Ugeposten og Frederiksborg Amtsavis har en sommerhusejer i Halsnæs Kommune gjort os bekendt med den positive og kundeorienterede tilgang, som Halsnæs Forsyning viser over deleanmodninger, skriver Hugo Østergaard-Andersen og vedhæfter en mail, der viser, at to grundejere har fået lov at lave en såkaldt naboordning, hvor de deles om affaldsbeholderne for plast/madkartoner, pap og papir/metal. Her er den ene grundejer tilmeldt helårstømning, mens den anden er tilmeldt sommertømning.

- Med denne mail ville vi gerne vise, at man kan lave en ukompliceret ordning, hvor man deles om beholderne, forklarer Hugo Østergaard-Andersen.

- Vi håber, de vil sige, at det er et guldkorn, vi er kommet med her. Når man kan i Halsnæs, burde man også kunne i Gribskov, siger han og henviser til, at Halsnæs og Gribskov har samme rammer med hensyn til lovgivning, valg af beholdere og medlemskab af Vestforbrænding.

Gennemgår høringssvar Og ifølge formand for fagudvalget udvikling, by og land Pernille Søndergaard, er man villig til at lade sig inspirere af andre kommuner. Men om denne specifikke løsning kan indføres, kan hun ikke svare på, før alle høringssvar er gennemgået.

- Jeg tænker, at vi læser høringssvarene og kigger på det. Samtidig har vi givet forvaltningen et hint om, at vi gerne vil se på, hvordan andre kommuner løser det. Det er ikke let at gå fra den model, vi har i Gribskov i dag, til sortering i ti fraktioner. Det er ikke en let opgave for hverken os eller borgerne, men vi skal jo løse det. Det er en bunden opgave, siger Pernille Søndergaard.

To beholdere i Gribskov Gribskov Kommune har i dag to beholdere, og derudover har man mulighed for at aflevere glas samt pap og papir i sorteringscontainere.

Dermed er Gribskov ikke en af de kommuner, som er længst fremme, når det gælder om at sortere affald og skal derfor tage lidt af et kvantespring, når den nye ordning skal indføres.

- Man kan altid diskutere, om vi skulle have gjort noget tidligere. I denne valgperiode ville det ikke have givet mening, fordi vi vidste, der kom en ny lovgivning på området. Og nu står vi altså i denne situation, der er markant anderledes, og den skal vi løse, siger Pernille Søndergaard.