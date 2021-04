Skovområde i brand: Politi og brandvæsen rykkede ud

Søndag eftermiddag klokken 16.07 blev det anmeldt, at et skovområde ved Ny Mårumvej var i brand. Det drejede sig om et område på 100 gange 100 meter, og politi og brandvæsen rykkede ud til stedet og gik i gang med at slukke branden. Ifølge Nordsjællands Politi er der endnu ingen oplysninger om, hvad der var årsagen til branden i området.