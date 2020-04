Skolerne skal finde besparelser på syv procent af deres budget. Herunder Nordstjerneskolen, som billedet her viser. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skolerne skal spare millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolerne skal spare millioner

Gribskov - 22. april 2020 kl. 10:48 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolerne i Gribskov skal hver især finde en besparelse på syv procent af deres budget. Det er sådan udvalget Børn, Idræt og Familie har foreslået at få bugt med de store budgetoverskridelser på Gribskov Kommunes folkeskoler. Som det ser ud lige nu, bruger skolerne 14 millioner kroner for meget, og administrationen havde derfor fremlagt tre forslag til at hente disse penge på et udvalgsmøde tirsdag. Tre modeller, der er blevet til efter et »større analysearbejde,« som det formuleres i en pressemeddelelse. Formand for udvalget, Natasha Stenbo Enetoft (V), forklarer, at et enigt udvalg valgte at sende en model i høring, hvor den nuværende fordeling af midler til skolerne fastholdes, men hvor skolerne altså bidrager ligeligt i forhold til størrelse til at bringe forbruget ned.

- Vi skal finde nogle penge, og hvordan finder vi så dem. Og ud fra de modeller, der er skitseret, er den her mest tålelig, siger Natasha Stenbo Enetoft.

For at sikre de små skolers overlevelse, tilføres dog en ekstra bevilling, der skal holde hånden under de mindste skoler. Udvalgsformanden understreger, at modellen kun gælder for 20/21.

- Man skal huske på, at der ikke er tale om en varig besparelse. Denne model gælder kun næste skoleår. I det næste halve år vil vi i udvalget have fokus på de mere varige løsninger, hvor målet er at sikre, at vi får mest muligt ud af de penge, vi bruger, siger hun.

Administrationen havde anbefalet udvalget at ændre tildelingen til en klassebaseret model.

- Men så skulle der laves besparelser på meget forskellige vilkår, og det ville have langt større konsekvenser, end det vi lægger op til nu, mener Natasha Stenbo Enetoft.

Hvordan pengene konkret skal findes ude på skolerne, skal høringssvarene være med til at vise i en periode frem til 11. maj.

- Vi skal have svarene ind, så vi kan finde ud af, hvordan vi finder pengene. Jeg tror, man kan finde mange penge uden at ramme kvaliteten direkte, siger hun.

Der holdes desuden et dialogmøde mellem skolebestyrelser og børneudvalg den 30. april.

Hvordan en mere varig løsning skal findes, skal der lægges en plan for efter sommerferien, siger Natasha Stenbo Enetoft.

- Vi har nedsat en SP-taskforce, som skal se på det specialiserede område, og så skal vi have lagt en plan for, hvordan vi ikke ender ud i det her. Vi kan ikke holde til hvert eneste år at være bange for, det ikke holder, siger hun.

Hvor mange medarbejdere, besparelserne kommer til at gå ud over, er altså et spørgsmål, der endnu ikke er besvaret. Men forvaltningen skriver i dagsordenen til udvalget, at det ikke kan undgås at få »ansættelsesmæssige konsekvenser for flere ansatte på skoleområdet.«

Allerede i februar blev der indført principielt ansættelsesstop på skolerne for at udnytte planlagte fratrædelser og kommende ledige stillinger bedst muligt, skriver administrationen.