Skoleleder takker af efter 20 år

Til sommer forlader skoleleder Ole Petersen Bjørnehøjskolen i Annisse Nord. Her har han været leder de sidste 20 år, og har sammenlagt arbejdet som leder i skolevæsenet i 30 år. Han er nu 62 år og trænger til at fylde sin tid ud med andre ting, forklarer han kort om beslutningen.

Ole Petersen peger på, at det er medarbejdernes fortjeneste, at skolen i mange år har været kendt som en god skole.

- Selvfølgelig har det noget med ledelse at gøre, men det er medarbejderne, der tegner billedet. Det er nogle gode medarbejdere, som fortjener et skulderklap, siger Ole Petersen.

Gribskov Kommune er nu i færd med at finde en afløser for den afgående skoleleder.

Et joboplag er lige nu ude, hvor det fremgår, at man senest skal lægge billet ind på stillingen 1. juni klokken 16.00 for at komme i betragtning.