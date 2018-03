Se billedserie Her tager Nordstjerneskolen imod nye elever i 0. klasse. Snart skal skolen sige velkommen til en ny skoleleder .Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Skoleleder har fået nyt job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleleder har fået nyt job

Gribskov - 14. marts 2018 kl. 21:04 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordstjerneskolen skal have ny skoleleder efter at den nuværende leder, Peter Brixen 1. april tiltræder et nyt job som distriktsskoleleder i Ølstykke, skriver Frederiksborg Amts Avis

Peter Brixen har stået i spidsen for Nordstjerneskolen i lige godt fire år - fra maj 2014. Han afløse den daværende leder Ulla Olin, der var den sammenbragte skoles første skoleleder. Ulla Olin tiltrådte i december 2012 og sad i to et halvt år i lederstolen.

Lå ikke i kortene

Egentlig lå et jobskifte ikke lige i kalenderen, fortæller Peter Brixen.

- Jeg gjorde den fejl at sige ja til et møde med en rekrutteringskonsulent, der havde henvendt sig mange gange til mig. Og så endte jeg med at blive nysgerrig på jobbet - ikke mindst fordi min kommende, nærmeste chef viste sig at have gode, strategiske tanker for området, siger Peter Brixen, der kan se tilbage på fire travle år i Helsinge.

Samlet kultur

- Vi har lagt mange kræfter i at skabe en samlet kultur - en Nordstjerneskolekultur. Det kan godt gøre ondt at ændre på de traditioner og måder at gøre tingene på, som folk er vant til fra de tre skoler de kom fra. Men der har alle ansatte arbejdet hårdt for sagen. Så jeg mener, jeg kan forlade en skole med en samlet kultur, en god økonomi, gode klassekvotienter og nogle rigtigt dygtige mennesker, som tager ansvar på sig, siger Peter Brixen. Han noterer sig, at skolen i år går i plus efter at der for fire år siden var et underskud på 5,6 millioner kroner.

- Noget af det har kommunen eftergivet, men det sidste del af beløbet har vi knoklet os til, siger han. En stor opgave står dog tilbage til en ny ledelse, mene Peter Brixen.

Historiefortælling

- Det handler om, hvilken historie der fortælles om skolerne. Det første en tilflytter til Helsinge får at vide er jo næsten: »Har du husket at skrive dine børn op i realskolen?«. Der vil vi genre fortælle historien om en rummelig skole, der har plads til alle, og hvor fagligheden går i spænd med ambitionen om, at eleverne lærer at bruge dere sviden til og på noget, siger han. En anden opgave, som deles med alle andre skoler, er, hvordan man inkluderer flere børn i undervisningen i en klasse.

- Det er et fokusområder for alle kommunens skoler, men der har vi gjort os mange tanker og forsøg, uden at vi dog er helt i mål, siger han.

Ærgrer sig

Formand for skolebestyrelsen på Nordstjerneskolen, Caroline Svendsen, mener det er dødærgerligt, at Peter Brixen forlader stillingen.

- Jeg ønsker ham held og lykke, men vi mister en virkelig god skoleleder her i kommunen. Vi er jo en sammenbragt skole, og han har formået at bringe os et godt stykke på vej og rystet folk sammen. Samtidig kan vi se, et personalefravær der er for nedadgående og en øget trivsel, siger hun.

Nordstjerneskolen blev skabt som en sammenlægning af Helsinge skole, Tofteskolen og Ramløse skole. Fra dette skoleår er Ramløse skole dog igen en selvstændig skole. Derudover har skolen tre kommunale specialtilbud. Læsecentret, 9.Y som er et specialtilbud for sensitive unge samt 10.klasses specialtilbud.