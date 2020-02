Skoleklasser får orkestertræning

Klassesæt med violiner, celloer, klarinetter og andre klassiske orkesterinstrumenter finder snart ved til Giljergskolen på Parkvej i Gilleleje. Det betyder, at eleverne - i første omgang primært 3. klasserne - får mulighed for at spille på disse instrumenter og lære dem at kende. Gribskov Kommune er nemlig torsdag morgen officielt blevet udnævnt til OrkesterMester-kommune af Kulturministeriet, og får dermed del i en 10 millioner kroner stor pulje til skoleorkestre sammen med 11 andre kommuner i landet, lyder det i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget begejstret. Jeg kan huske, da jeg gik i folkeskole, og man skulle have en blokfløjte med i en brun fløjlspose, og det dræbte al lysten til at spille musik, for det lød som at trække en kat i halen, når man spillede på den. Vi havde ellers et musiklokale fuld af instrumenter, men vi lærte aldrig at spille på dem. Nu får eleverne mulighed for at komme ind i en kultur, som er helt vild skøn, og som alle ellers ikke har mulighed for at blive en del af. Og vi har nogle dygtige kulturskoleundervisere, som er med i projektet, og som er mindst lige så begejstret som mig. Min grundlæggende holdning er, at man skal lære at spille mindst ét instrument i sin skoletid, siger udvalgsformand for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft til avisen.