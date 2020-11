Signe og Andrea modtog en pris for deres indsats for at beholde folkebiblioteket på Nordstjerneskolen.

Skoleelever hædret: Kæmpede for at beholde bibliotek

Gribskov - 10. november 2020 kl. 20:50 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

For første gang blev der tirsdag aften uddelt en pris til elever i kommunes folkeskoler eller ungdomsskole, som har ydet en helt særlig aktiv indsats for at få indflydelse på børn og unges forhold i kommunen.

Den gik til Signe Jagd Moustgaard fra 9.G2 og Andrea Gudmundsrud Svendsen fra 9.S på Nordstjerneskolen. De fik Gribskov Kommunes demokratipris for folkeskoleelever for deres indsats i forbindelse med byrådets planer om at flytte folkebiblioteket i Helsinge væk fra Nordstjerneskolen.

- Vi er så heldige, at vi har unge mennesker, der er gode til at råbe op og sætte emner på dagsordenen, der berører deres hverdag. Signe og Andrea får prisen, fordi de har gjort en kæmpe indsats for at bevare folkebiblioteket på deres skole.

- Det har givet genlyd og gjort indtryk på os i byrådet. Kæmpe tillykke og tak for kampen. Bliv endelig ved, der er brug for flere af sådan nogle som jer, sagde udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V), da prisen blev uddelt på byrådsmødet tirsdag aften til stående bifald fra alle medlemmer af byrådet.

Signe og Andrea gik forrest i kampen sammen med skolens elevråd. De har således været aktive i planlægningen og udførelsen af elevrådets demonstration foran Rådhuset forud for et byrådsmøde. De har stillet op til interview med pressen, og de har deltaget i et byrådsmøde, hvor de stillede spørgsmål til byrådet omkring planerne med flytningen.

Desuden har Signe og Andrea på vegne af eleverne på Nordstjerneskolen skrevet et læserbrev til Ugeposten, hvori de beskrev elevernes bekymring i forhold til en eventuel flytning af biblioteket. På den måde bidrog de med deres aktive indsats gennem demokratiske processer til, at eleverne på Nordstjerneskolen stadig kan nyde godt af de mange fordele, der er ved at have et folkebibliotek som en integreret del af skolen.

Natasha Stenbo Enetoft glæder sig over at kunne uddele prisen.

- Jeg er så glad for, at kunne uddele denne pris. Gribskov Kommune er en af de 46 kommuner, der af danske skoleelever bliver kategoriseret som en elevvenlig kommune. Vi har mange unge mennesker, der hver eneste dag gør en kæmpe indsats for både demokratiet, medindflydelse og dialog - og i udvalget er vi meget optaget af at give dem rammerne til at udfolde deres medindflydelse. Tidligere har det kun været gymnasieelever forundt, at få den hæder. Det har vi nu ændret, og jeg er virkelig glad for, at vi for første gang i Gribskov Kommune, kan uddele prisen til folkeskoleelever.

Der var flere gode indstillinger til prisen. Prisen består af et kontant beløb på i alt 2.500 kroner og skal understøtte folkeskoleområdets arbejde med at fremme demokratisk forståelse og medborgerskab.

- Prisen er med til at vise, at det betaler sig at gøre en forskel for noget, man brænder for. At det at gøre en indsats og involvere sig i sit lokalsamfund og ikke mindst gøre noget, der kan have betydning for andre end en selv, har en betydning. Det er sejt, slutter Natasha Stenbo Enetift.