Skoledistrikt bliver ændret: Udsigt til flere børn

Gribskov - 01. februar 2021 kl. 04:04 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

De familier, der kommer til at flytte ind i de 170 nye boliger i det kommende boligområde Ammendrup Park, skal sende deres børn i skole på Bjørnehøjskolen i Annisse Nord. Tidligere har området, der i forvejen tæller en række andre husstande, hørt til Nordstjerneskolen i Helsinge, men byrådet har valgt at ændre på skoledistriktet. Begrundelsen er en forventning om et stigende børnetal i Helsinge de kommende år på grund af det store byudvikingsprojekt Troldebakkerne, samt nye boliger på Møllegade og Nygade.

- Vi glæder os så meget over, at der er mange børnefamilier på vej til Helsinge og omegn. Vi vil gerne sikre en mere jævn fordeling af børn og unge til de forskellige skoler i kommunen, når vi bygger ud. Det sikrer vi hér med en ændring af skoledistriktet, lyder det fra børneudvalgsformand, Natasha Stenbo Enetoft.

Tælles børn flere gange?

Ændringen af skoledistriktet har været i høring hos de berørte skolers bestyrelser, og skolernes lokaludvalg har også fået mulighed for at give deres mening.

På Nordstjerneskolen mener bestyrelsen, at det giver god mening rent geografisk at rykke grænserne for skoledistriktet, men peger også på, at det er en forudsætning, at der rent faktisk flytter børnefamilier til Troldebakkerne.

- Vi kan sagtens se, at det giver mening geografisk, og vi har også fået flere boliger midt i Helsinge. Men det, vi bare gør opmærksom på, er, at det har lange udsigter, før man når så langt, at der kommer børn i Troldebakkerne. Så det kan hurtigt blive et narrativ, at de børn kommer, og der kommer masser af dem. Ja, men hvornår og hvor mange? lyder det fra skolebestyrelsesformand Caroline Svendsen, der også udtrykker en bekymring for, at man tæller de samme børn flere gange.

- Da projektet har lange udsigter, kan vi frygte at man i adskillige år fremover kommer til at bruge samme argument om en masse nye børnefamilier i Nordstjerneskolens distrikt, så de samme potentielle elever tælles med flere gange, står der ordret i høringssvaret.

- Det var også det argument, der blev brugt, da udskolingsbørn fra Ramløse blev flyttet fra Nordstjerneskolen til Bjørnehøj, supplerer Caroline Svendsen.

I høringssvaret fremgår det også, at man bør være opmærksom på, at en del familier måske vil vælge realskolen i stedet med en placering tæt på realskolens daginstitution - og at der derfor er behov for politisk opbakning og vision for folkeskolen.

Flere børn - på papiret

Formand for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft (V), erkender, at man ikke på stående fod ved, hvor mange børn, der flytter ind - hverken i Ammendrup Park, eller Troldebakkerne.

- Hånden på hjertet, så ved jeg det ikke, før de flytter ind. Det er fantasi-børn begge steder. Men der er en befolkningsprognose, som lige nu på papiret vil give flere børn. Og det er rart at vide, når man flytter til et område, hvor børnene skal gå i skole, siger hun.

- I forhold til Nordstjerneskolens høringssvar vil jeg sige, at alle skoler i Gribskov bærer et ansvar for at være attraktive. Vi sætter rammerne, og skolerne fylder dem ud. Alle skoler kan noget særligt hver især, og det skal være med til at få folk til at vælge skolerne aktivt til. Så skolerne kan jo tænke over, hvordan de gør sig attraktive, siger Natasha Stenbo Enetoft.

Administrationen vil den kommende tid arbejde på, at der bliver etableret en sikker vej fra Ammendrup Park til Bjørnehøjskolen.

Ingen elever stod til at skulle skifte skole, da byrådet traf beslutningen.

Der er lige nu 584 elever på Nordstjerneskolen og 509 elever på Bjørnehøjskolen.