Sundhedsbegrebet er bredere end vægt og motion, men måling af vægt og højde er en konkret indikator, lyder det fra skolechefen på vegne af sundhedsplejen. Foto: Michael Rieck. Foto: Mikael Rieck

Send til din ven. X Artiklen: Skolechef: Vejning af børn er uden løftede pegefingre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolechef: Vejning af børn er uden løftede pegefingre

Gribskov - 19. oktober 2020 kl. 04:00 Kontakt redaktionen

Et forslag fra Nytgribskov om at droppe vejning af skolebørn, når de er til konsultation hos sundhedsplejersken, skal - som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis - tirsdag behandles af politikerne. Vi har derfor spurgt sundhedsplejen i Gribskov Kommune, hvad de bruger barnets vægt til, og om man på anden vis kunne måle børnenes sundhedstilstand.

Claus Herbert, centerchef for dagtilbud og skoler, svarer således på sundhedsplejens vegne:

- Barnets udvikling i vægt er en del af sundhedsplejens opsporende og forebyggende arbejde. Overvægt har fysiske konsekvenser og kan påvirke børnenes helbred negativt. Overvægt kan for eksempel give forstadier til type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, astma, og problemer med hofter og knæ, når man er tungere end led og knogler er bygget til. Vejning kan også vise os, hvordan andre faktorer med betydning for barnets trivsel og helbred udvikler sig, og om det kræver en indsats. Mange børn med overvægt eller uhensigtsmæssig vægtudvikling har det for eksempel svært psykisk og socialt, og der vil for nogles vedkommende være underliggende komplekse problemstillinger, som er vigtige at tage hånd om.

Kan man på anden vis vurdere et barns sundhedstilstand?

- Sundhedsbegrebet er langt bredere end kun et spørgsmål om vægt, motion og kost. Gennem de senere år er der kommet øget fokus på mental sundhed og den tætte sammenhæng, der er mellem mental, fysisk og social trivsel. Men stadig er måling af vægt og højde en helt konkret indikator på vægtudviklingen.

Et svært emne at tale om

En professor fra Steno Diabetes Center siger, at det vigtige er, hvordan man taler om vægten med børnene. Er du enig i dette?

I sundhedsplejen er vi meget bevidste om, at det kan være et svært emne at tale om, fordi det er meget personligt, og fordi det knytter an til nogle grundlæggende vaner hos den enkelte person og i familien.

Vi griber det an på den måde, at vi sætter mindre fokus på vægten og mere fokus på motiverende samtaler og metoder til at sætte refleksioner i gang - uden løftede pegefingre og uden barnet eller forældrene så vidt muligt føler for eksempel skam eller skyld.

Avisen har også spurgt til fordele og ulemper ved Nytgribskovs forslag, men det ønsker skolechefen ikke at svare på, da »det er en del af en politisk sag på det kommende udvalgsmøde, som administration endnu ikke er blevet bedt om at forholde os til.«