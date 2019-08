Skolebyggeri står næsten stille

Se billedserie Her ses en visualisering fra Gribskov Kommune af den ombyggede skole, når den står færdig.

Gribskov - 10. august 2019 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den omfattende ombygning af Gilbjergskolen på Parkvej i Gilleleje er lige nu sat på lavt blus. I sommerferien skulle en af skolens fem klynger ellers have været rømmet og revet ned, hvorefter opførelsen af en ny klynge i to etager med mere plads kunne gå i gang på stedet. Men nedrivningen af klynge A, der ligger ud mod Parkvej og Søborg Kanal, er ikke sket, fordi Gribskov Kommune og entreprenøren ikke er enige om udførelse og aflevering af en del af byggeriet. Det oplyser centerchef på det tekniske område i Gribskov Kommune, Søren Korsholm.

- Det er et stort byggeri, og det er kompliceret, fordi skolen samtidig skal være i drift. Det skaber nogle særlige ting, man skal være opmærksom på. Byggeriet er tilrettelagt i etaper, hvor forskellige delelementer skal være færdige på bestemte tidspunkter, så arbejdet skaber færrest mulige gener. Der skulle have været en delaflevering i sommerferien, og det er ikke sket, fordi vi ikke er helt enige om, hvordan tingene skal være.

- Jeg kan ikke gå i detaljer, men der er nogle uenigheder om udførelse og aflevering. Der er tre fokusområder, som er sikkerhed, konstruktion og kosmetik, og det er afgørende, at sikkerhed og konstruktionen er i orden. Det er helt afgørende for os, at vi får en skole, der kan leve op til de krav, der bliver stillet, og som vi betaler for, siger Søren Korsholm, der understreger, at det er normalt i en større byggeproces, at der kan opstå uenigheder.

- Det er ikke unormalt, at bygherre og entreprenør undervejs ikke er helt enige om, hvordan tingene skal være. Vi er to professionelle parter, og vi har engageret os med en god ekstern rådgiver, så det kører nærmest efter en koreografi, hvor der er nogle spilleregler for, hvordan man kommer tilbage på sporet igen, siger han.

Den oprindelige plan var, at byggeriet skulle stå færdigt i marts, og Søren Korsholm kan endnu ikke sige, hvor stor en forsinkelse, der kan blive tale om.

- Det er for tidligt at sige, før vi bliver enige om en ny plan, siger han.

Der er stadig folk på byggepladsen, siger Søren Korsholm, men der arbejdes i et meget lavere gear, da det primært er nedrivningen og genopførslen af den omtalte blok, der udestår.

Søren Korsholm understreger, at det midlertidige stop i byggeriet ikke får betydning for skolestart i næste uge, hvor eleverne vender tilbage til de lokaler, de også var i før sommerferien.

Ud over byggestoppet, har kommunen været udfordret af en vandskade på skolen, hvor der i forbindelse med et skybrud onsdag er kommet vand ind i bygningen. Særligt ét klasselokale har været hårdt ramt, men det er blevet håndteret, så det er klar til mandag, lyder det fra Søren Korsholm.

Også skoleleder Anja Helmbæk Horst forsikrer, at skolen er klar til at tage i mod børnene, selvom byggerodet ikke er overstået.

- Vi blev klar over inden ferien, at klyngen ikke ville blive revet ned, så vi har taget vores forbehold. Vi havde selvfølgelig håbet, det ville gå i gang. Men vi er klar til at tage i mod børnene, og vi skal selvfølgelig nok drive skolen godt og forsvarligt, siger hun og fortæller, at man blandt andet har været nødt til at flytte skolens bibliotek.

- Vi har fået børnene i specialområdet tilbage, som ellers har været rykket til Blistrup, så vi har blandt andet været nødt til at rykke vores skolebibliotek ud på gangen. Men det går nok, selvom vi selvfølgelig håber, at byggeriet snart kommer videre. Alle er trætte af at gå på en byggeplads, men både personale og forældre holder fanen højt trods alting, siger hun og fortæller, at hun også sender information ud til forældrene om situationen.

Når skolebyggeriet står færdigt, skal udskolingseleverne, der i dag går i skole på Rostgårdsvej, også flytte ind på Parkvej. Det skal efter planen ske efter sommerferien 2020.

Det er totalentreprenøren Enemærke og Petersen, der står for skolebyggeriet. Entreprisen koster kommunen 104 millioner kroner, men det er tidligere blevet meldt ud, at man forventede, den samlede regning ville ende på 130 millioner kroner. Det skyldes udgifter til blandt andet nyt inventar, trafiksikring i området og udgifter til planlægning.