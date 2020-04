Skolen på Rostgårdsvej i Gilleleje, der ligger fordelt på begge sider af vejen. Foto: Jeppe Jul Garnak

Skole bliver til 52 lejligheder

Gribskov - 29. april 2020 kl. 12:04 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En skolebygning i Gilleleje skal nu forvandles til cirka 52 lejligheder. For lidt over 15 millioner kroner har ejendomsfirmaet Grønnely A/S nemlig sikret sig Gilbjergskolens afdeling på Rostgårdsvej, når den senere på året bliver rømmet og eleverne rykker ind på Parkvej.

Byrådet besluttede i forbindelse med renoveringen af Gilbjergskolen på Parkvej tilbage i 2017, at udskolingen skulle flytte over på Parkvej, så skolen var samlet. Nu er om- og nybygningen af skolen ved at være færdig og bygningerne på Rostgårdsvej blev derfor sat til salg gennem Nordicals erhvervsmæglere.

Formand for udvalget Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard, fortæller, at der er kommet flere bud på bygningerne, og at kommunen har valgt Grønnly, blandt andet fordi firmaet vil bevare bygningernes arkitektoniske udtryk.

- Det er fantastisk, at vi får gang i byggeriet i Gilleleje. Det er et attraktivt sted at bygge, og det er godt, vi kan holde gang i byggeriet trods corona. For når vi får lokale ombygninger i gang, skaber det arbejde lokalt, siger Pernille Søndergaard.

Grønnely vil være klar til at gå i gang med arbejdet ved årsskiftet.

Planen er at omdanne skolen til cirka 52 lejligheder på 75-100 kvadratmeter samt fællesområder indendørs og udendørs. Grønnely har som vision at lave moderne CO2-venlige lejligheder uden for de store byer. Grønnely A/S bygger CO2-venligt ved blandt andet at udnytte eksisterende bygninger.

- Vi glæder os til at komme i gang med at ombygge den gamle skole og præsentere projektet for byen. Det er vores vision at bygge attraktive moderne boliger i eksisterende bygninger. De gamle bygninger og beliggenheden i Gilleleje er helt fantastisk og vil skabe rammen om et nyt attraktivt boligområde, siger Peder Blak, direktør for Grønnely A/S.

Ejendommen er beliggende på Rostgårdsvej 2 og 5 i Gilleleje. Den ældste del af skolen er beliggende på den vestlige side af vejen og rummer cirka 2.000 kvadratmeter. Den anden del af skolen er på knap 3.000 kvadratmeter. Ombygning til boliger kræver ny lokalplan, som vil komme i høring senere på året.