Skilte til genbrugsstation fjernes

Gribskov - 19. april 2020 kl. 12:20 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere gange om dagen må medarbejdere fra Gribskov Kommune i øjeblikket sende medarbejdere ud for, at kontrollere, at skiltningen til de to kommunale genbrugsstationer i henholdsvis Højelt ved Blistrup og Skærød ved Helsinge er korrekt.

- Vi har desværre erfaret, at skiltene ofte bliver væltet eller fjernet. De kan selvfølgelig vælte i stormvejr, men det er vel sjældent, at det blæser så meget, at et skilt kan flyve ind på en mark, siger Dorethe Ungstrup, centerchef for afdeling Teknik og Miljø i Gribskov Kommune.

- Skiltene er sat op , fordi genåbningen af genbrugsstationerne har givet mange trafikale udfordringer. På grund af frygten for coronasmitte må der kun lukkes ti biler ind på pladsen ad gangen. Det har skabt lange køer af biler på tilkørselsvejene, at det i sidste uge gav fare for trafiksikkerheden. Politiet har derfor bedt os om at regulere tilkørslen til pladserne, så farlige situationer på vejene kan undgås. Det er årsagen til, at vi med skilte markerer, hvordan man skal kørte ind på genbrugsstationerne. I Højelt kan der kun køres ind på pladsen fra Bøgebjergvej, og i Skærød skal indkørslen ske fra Bomose Allé ved Tofte, siger Dorethe Ungstrup.

- Værst har det været i Skærød. Inden vi gjorde det muligt kun at køre ind via Bomoser Allé, holdt bilerne i en lang kø på Frederiksværkvej, som er meget trafikeret. Derfor rettede politiet henvendelse til os, og skiltene er placeret i samråd med politiet, siger Dorethe Ungstrup.

I Skærød har trafikreguleringen givet anledning til flere henvendelser til kommunen fra beboere og ansatte i firmaerne på de to veje Fasanvej og Industrivej, fordi de følte sig spærret inde, og fordi de bliver ledt ud på en omvej for at køre til eller fra deres bopæl eller arbejdsplads.

- Problemerne har flere årsager. En af dem er, at mange bilister, der ikke har ærinde til genbrugsstationerne har troet, at man ikke må benytte begge vejbaner. Det er kun i den ene vejbane, vi har markeret, at færdslen er ensrettet, og hvor folk skal holde i kø. Derfor kan alle, der ikke skal ind på genbrugsstationen, køre uden om køen, hvis de har ærinde et andet sted. En anden årsag er, at skiltene er væltet eller fjernet. Det er det, vi nu holder øje med flere gange om dagen, siger Dorethe Ungstrup.

På Gribskov Kommunes hjemmeside er trafikreguleringen beskrevet på denne måde:

Skærød: Ensretning af Bomose Alle mod vest og Industrivej mod syd. Skiltning med omkørsel til genbrugsstationen i krydset Frederiksværkvej/Skovgårdsvej.

Højelt: Ensretning af Bøgebjergvej i retning mod vest på strækningen fra Smidstrupvej til Tulstrupvej. Omkørsel af Tulstrupvej for dem som kommer fra vest.