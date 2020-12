Se billedserie En såkaldt »hulvej« dukkede op i jorden langs Kalvehavevej, da en af de mange bunkere i Gribskov blev revet ned. Foto: Museum Nordsjælland

Skatte gemte sig under jorden

Gribskov - 23. december 2020 kl. 04:51 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Gribskov husede i mange år Danmarks største koldkrigsanlæg, blandt andet en hel del bunkere, og da størstedelen blev revet ned 2015-2018, fulgte Museum Nordsjælland nøje med - og det gav pote.

- Samlet set har der været rigtig meget gravearbejde, og det har været interessant at følge for museet, fordi man kan få et indtryk af, hvad der ligger under jorden, lyder det fra Liv Appel, arkæolog og museumsinspektør.

Udover at sikre, at nedrivningsmaskinerne ikke kom for tæt på allerede kendte fortidsminder, som for eksempel gravhøje, havde Liv Appel til opgave at følge med i, hvad der dukkede op af interessante fortidsminder.

Og udgravningerne medførte fund af kulturhistoriske spor fra både jernalderen, oldtiden og middelalderen.

- Et af stederne fandt vi vejspor, hvor vognhjul gennem århundreder har slidt sig ned i terrænet, fortæller Liv Appel.

Den slags vejspor kalder man en hulvej, som går tilbage til oldtiden og middelalderen.

- En af bunkerne var opført tværs ind over sådan et vejsystem, og da de skulle rive bunkeren ned, syntes jeg, det kunne være spændende, om vejene også kunne ses under bunkeren, eller om man havde gravet dem væk.

Og det viste sig, at vejsystemet også dukkede frem under bunkeren, da jorden blev gravet af.

- Så kunne vi dokumentere, hvor brede vejene har været, og man kunne se hjulsporene og dybden i de forsænkninger, hvor vognene havde kørt, fortæller Liv Appel.

Flere steder fandt arkæologerne også ildsteder, som man på fagsprog kalder en kogegrube.

- Hvor man tilsyneladende har varmet sten op i et bål.

Gruberne stammer fra jernalderen (500 f.Kr.-400 e.Kr.).