'Little North' giver koncert i Blik. Pressefoto

Skandinavisk jazz på biblioteket

Så er der koncert i Blik. Denne gang bydes der på skandinavisk jazz med bandet 'Little North', som giver koncert tirsdag 27. oktober kl. 19.

"Den akustiske klavertrio 'Little North' er et nyt og spændende kapitel i skandinavisk jazz, så man kan godt glæde sig. Trioens kompositioner består af ligefremme melodier i komplekse arrangementer. I typisk nordisk jazztradition skaber de subtile skift mellem dur og mol. En særlig melankoli, som kun skandinaverne kan. På scenen udstråler 'Little North' en varm og intens tilstedeværelse, og de tre musikere bevæger sig i deres intuitive samspil ubesværet mellem komposition og improvisation," skriver Gribskov Biblioteker og Blik i en pressemeddelelse.