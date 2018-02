Se billedserie Hans tager ikke altid den medicin, som hjemmehjælperne stiller frem til ham. De her piller, som lægen har ordineret, blev fundet inde i et køkkenskab i sidste uge. Foto: Margit Suhr.

Skandale-plejefirma: Lader pillerne flyde hos alzheimer-ramt borger

Gribskov - 13. februar 2018 kl. 11:20 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hjemmehjælperne har for lidt tid - og der er ingen kontrol med, at de udfører de opgaver, som borgerne er visiteret til.

Det er, hvad den tidligere hjemmesygeplejerske i Helsingør og Fredensborg Kommuner Margit Suhr nu føler behov for at få sagt offentligt - efter at have fulgt, hvordan en af hendes naboer i fuglekvarteret i Dronningmølle bliver behandlet. I Frederiksborg Amts Avis tirsdag fortæller hun, hvordan hun oplever, at det går inde hos naboen, der modtager hjemmepleje fra Attendo.

Naboen er knap 75, tidligere håndværker og enkemand. Han har de sidste par år haft diagnosen alzheimer. Hans førlighed er desuden svækket af, at han for tre år siden havde en mindre hjerneblødning. Af samme grund har Gribskov Kommune visiteret ham til at modtage hjemmepleje, så han har får mulighed for at blive længst muligt i eget hjem. Hjælpen leveres af Attendo.

Han er visiteret til at modtage hjælp tre gange om dagen. Om morgenen skal han have hjælp til at gøre sit toilette, få morgenmad og medicin samt komme i tøjet. Til morgentoilettet hører, at han fem dage om ugen skal have mulighed for at få et brusebad. Om aftenen skal han havde hjælp til at tilberede og indtage sin aftensmad, spise piller og til at gøre sig klar til natten. Tre dage om ugen bliver han kørt til, dagcenteret Holbohave. De dage, hvor han ikke skal i dagcenter, skal han midt på dagen have hjælp til sin frokost.

Den medicin, som lægen har ordineret, og som hjemmeplejen skal hjælpe ham med at indtage, drejer sig om smertestillende piller, piller mod forhøjet kolesteroltal, syreneutraliserende piller mod mavesår, piller mod sur mave samt piller, der kan modvirke alzheimer.

Én eller to gange hver dag får Hans, som i virkeligheden hedder noget helt andet, besøg af Margit Suhr, ligesom hendes mand også tit stikker hovedet indenfor, når han kommer hjem fra arbejde. Det hænder desuden ganske ofte, at de inviterer Hans hjem til en kop kaffe.

- Jeg oplever flere gange på en uge, at hjemmeplejen om morgenen ikke når at gøre ham klar til at blive kørt til dagcenteret. Han kommer af sted uvasket, ubarberet og i beskidt tøj - og af og til uden at have fået sin medicin. Der er ingen hjælp til at slukke lyset eller låse døre efter ham. Det har betydet, at huset i sidste uge stod ulåst to gange, siger Margit Suhr blandt andet.

- Det værste er, at de ikke hjælper ham med at få sin lægeordinerede medicin. De stiller bare pillerne frem, men de tjekker ikke, om han tager dem. I sidste uge åbnede jeg et køkkenskab, og fandt over 150 piller, som havde været stillet frem, men som bare lå løst inde i skabet. Det samme oplevede vi en dag i juli. Det er medicin, der er ordineret, men ikke taget. Al medicin er låst inde, hvilket betyder, at han ikke selv har adgang til den.

- På samme måde er det med maden, der bliver leveret til ham. De har ikke tid, eller giver sig ikke tid til at gøre maden klar. Forleden åbnede jeg køleskabet og fandt mad til fem dage, der stod urørt. Han er ikke i stand til at betjene sin mikroovn. Måske siger han til dem, at han selv kan gøre det, men når de kender hans diagnose, bør de tjekke, at han virkelig selv kan åbne emballagen og sætte maden i mikroovnen. Måske siger han til dem, at han vil spise senere, for nogle gange møder aftenhjælpen op omkring klokken 16, hvor han lige er kommet hjem fra dagcenteret.

Margit Suhr har jævnligt været i kontakt med Gribskov kommune via den hotline, der er oprettet, så alle hurtigt kan fortælle om deres oplevelser med hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Hun har også været i kontakt med en sektionsleder i Attendo. Begge dele uden større ændring af hjælpen.

- Det er meget let at komme igennem til kommunens hotline. Medarbejderen, der tager telefonen, er god til at lytte, og til at reagere. Det er også hændt, at jeg er blevet ringet op, fordi medarbejderen har været i tvivl om et eller andet. Jeg får at vide, at det, jeg fortæller, vil blive givet videre tli Attendo, men forholdene bliver alligevel ringere og ringere, siger Margit Suhr.

- I Attendo får jeg at vide, at de leverer, hvad kommunen har visiteret ham til, og at det snarere bør handle om, at han skal visiteres til mere hjælp.

Margit Suhr har fulgt skriverierne om Attendo, og herunder, at det først og fremmest er hjemmesygeplejen, der er under kritik.

- Jeg har gjort, hvad jeg synes, man bør gøre. Jeg har kontaktet hotline, og jeg har kontaktet Attendo. Det er som om, at man bare tager det ad notam, hvad jeg siger. Nu synes, jeg, at man snart bør reagere på kritikken.

- Det nytter ikke kun at fokusere på hjemmesygeplejen. Det handler jo også hjemmehjælp. I dette tilfælde møder der hver 14. dag en sosuassistent op for at dosere pillerne til hver dag. De bliver derefter låst inde i medicinskabet. Det er hjemmehjælperne, som hver dag skal låse op for skabet og sørge for, at Hans får den medicin, der er ordineret til ham, siger Margit Suhr til Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses om flere af hendes observationer. Læs kommunens svar her

