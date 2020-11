Sjælden fugl set over Gribskov

- Da vi nåede til Heatherhill, smed vi bilen og løb ud til kysten, hvor der stod nogle stykker i forvejen. Og vi så den næsten med det samme. Det var en oven-ud-lykkefølelse. En voldsom lykkefølelse. Det er jo en fugl, som er en once in a lifetime-oplevelse, siger Rasmus Strack.

Det gjorde ikke oplevelsen mindre, at ornitologer fra Jylland ikke kunne nå over og se fuglen:

Kaffersejleren holder normalt til i Afrika - og så er der nogle få par i Sydspanien. Den ville normalt søge sydpå for at overvintre syd for Sahara, men er altså endt med at flyve den gale vej: