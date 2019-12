Se billedserie - Vi har været nødt til at finde på nye produkter, siger Benny Christensen - her i Fiskernes Deli' med nogle varianter af konserverede Gilleleje-sild. Foto: Allan Nørregaard

Sild kan redde frokosten - men ikke filetfabrikken

Gribskov - 20. december 2019

Fiskernes Filetfabrik A/S i Gilleleje er gået på jagt efter samarbejdspartner, der kan tilføre fabrikken flere fisk og nye opgaver. Hvis det mislykkes, kan fabrikkens placering i havnen ende som en ledig byggegrund, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Navne som Gilleleje og Gilleleje Havn er et godt brand. Det viser salget af grovkærnet rugbrød med navnet Gilleleje Havn - og det viser nu også salget af plastikbøtter og blikemballager med påskriften Gilleleje Sild. Men Benny Christensen, direktør og medejer af Fiskernes Filetfabrik A/S, der står for salg og produktion af silden, har svært ved at juble. Den øgede indtjening på tilberedte sildefileter kan man nemlig kun få penge i kassen så længe der findes fisk at forarbejde.

- Jo, salget af færdige sild er blevet en succes. Vi begyndte at producere dem, fordi det blev sværere og sværere for os af afsætte vores ferske fileter samtidig med, at der måtte landes færre og færre sild fra Østersøen og Øresund. Vi har haft valget mellem at lukke og at finde på noget nyt, og valgte så selv at tilberede vores sild frem for at lade udenlandske konserves fabrikker gøre det. Siden vi begyndte på det for nu syv år siden, er salget øget 60 procent. Vi har samtidig åbnet vores egen detailbutik, Fiskernes Deli', der sælger friskfangede fisk og færdigretter.

- Vi har valgt at kæmpe mod en lukning ved at finde på nye opgaver. Til næste år bliver det livsnødvendigt for os at gøre det, fordi de kvoter, der må fanges af sild i Østersøen og Øresund, er så små, at vi højst kan få sild svarende til 2,5 måneds produktion. Derfor søger vi nu efter en eller flere samarbejdspartnere, der kan hjælpe os med at få nye opgaver. Vi håber blandt andet på, at enten en norsk eller færøsk producent af laks eller torsk kan bruge os til opskæring eller til fremstilling af specialprodukter. Problemet er, at vi bor meget langt fra Nordjylland, hvor de fleste fisk, der skal forarbejdes i Danmark, landes. Derfor kan det blive svært, siger Benny Christensen.

- Vores udfordring er, at der i de indre danske farvande ikke kan og må fanges stort set andet end jomfruhummer. Fangsterne af fx rødspætter er så svingende i mængder, at man ikke kan lægge produktionen an på dem. Når det gælder torsk er udsigten endnu værre. Den smule torsk (80 ton i hele 2020), der må landes som bifangst i Kattegat, kan jo kun give fabrikken et par hundrede kilo at arbejde med pr. uge.

- Vi havde en plan om at begynde at pakke jomfruhummer til eksport, men selv om der landes mange jomfruhummer, er det ikke nok til, at logistikken kan passe. Der fanges ikke så mange, at vi selv kan fylde en kølevogn med friskfangede hummer og transportere den til de store markeder i Tyskland, Italien og Frankrig - sådan som vi har gjort det med silden. Det er kun de fiskeeksportører, som har hjemsted i Nordjylland, der har mulighed for det, siger benny Christensen.

Mens fabrikken leder efter en samarbejdspartner, der kan tilføre fabrikken flere fisk, fortsætter Fiskernes Filetfabrik med selv at udvikle færdige produkter.

I øjeblikket kan der i udvalgte fiske- og delikatessebutikker over hele landet købes disse fem varianter af sildefileter i plastikbøtter med hver 225-260 gram fisk: Karrysild, marineret sild, let krydret sild, og kryddersild og stegte sild. Senest er filetfabrikken begyndt at helkonserves i blikemballager. De findes nu i tre varianter af sauce: tomat, peberrod og sennep. Seneste skud på stammen kaldes »fitnessild« - en konserveret sildefilet i rapsolie.

Flere varianter er under udvikling og prøvesmagning.

Hvis ikke man kan vente på at kunne købe dem i de kendte runde emballager, kan man besøge i Fiskernes Deli' på Kanalvejen i Gilleleje. Her kan man i løs vægt købe nogle af de sildefileter, der er under prøvesmagning. Det drejer sig blandt andet om sild i sennep, appelsin, rabarner, rødvin med peberrod samt solbær. Den med solbærrene laves efter direktørens egen opskrift.

Fiskernes Filetfabrih A/S har cirka 10 ansatte. Et tilsvarende antal kan holdes beskæftiget i Fiskernes Deli' samt ved til beredning og pakning af sildefileter.

- Vi prøver på mange måder at holde gang i produktionen. Vores ønske er, at Gilleleje Havn skal være en erhvervshavn så længe som muligt. Men mulighederne for filetfabrikken ebber ud. Det var også en af grundene til, at vi foreslog Nordsjællands Museum at bygge Gillelejes kommende museum, som skal have fokus på fiskeriet, oven på fabrikken. Det ville man ikke være med til. Nu riskerer vi alle, at den byggemulighed, der ligger her, skal bruges til noget, som ikke har noget som helst med fiskeri at gøre, siger Benny Christensen.