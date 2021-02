Sigtet for spritkørsel: Bil endte i skur

Omkring klokken 16.15 torsdag kørte en mand i en bil ind på forpladsen ved OK tankstationen i Græsted. Pludselig slog køretøjet bak, hvorefter det kørte igennem væggen til et skur, således at halvdelen af bilen endte inde i skuret. En patrulje blev sendt til stedet, hvor føreren, en 55-årig mand fra Birkerød, blæste alkometeret op over det tilladte, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille. Der skete ingen personskade ved hændelsen.