En 20-årig mand er fængslet, sigtet for at have begået et overfald i Blistrup i forening med op til ni medgerningsmænd. Foto: Thomas Olsen.

Sigtet for groft gruppeoverfald: Nu er han fængslet

En 20-årig mand er ved et Grundlovsforhør i Retten i Helsingør torsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have begået et overfald i forening med otte-ni andre gerningsmænd samt for hærværk af betydeligt omfang. Det oplyser anklager ved Nordsjællands Politi, Isabelle Felsum.