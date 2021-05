Der skal nu tegnes en ny profil af borgernes sundhed, blandt andet i Gribskov. Her har 2450 borgere modtaget et spørgeskema. Foto: Screendump af forsiden af spørgeskemaet Sundhedsprofil 2021. Foto: Camilla Nissen

Sidste svarfrist: Hvordan har du det?

11. maj 2021

Ryger du? Hvor meget søvn får du? Og har du et socialt netværk?

Det er nogle af de spørgsmål, som Region Hovedstaden søger svar på hos en repræsentativt udvalgt gruppe af borgere i regionen i forbindelse med Sundhedsprofil 2021. Undersøgelsen skal bruges af både kommune og region til at forbedre danskernes helbred.

Også 2450 borgere i Gribskov Kommune har fået et spørgeskema, og for kommunen er det et vigtigt redskab for at kunne styrke borgernes sundhed og trivsel, lyder det fra udvalgsformand i ældre, social og sundhed, Birgit Roswall (V).

- Man kan nå at svare endnu. Det sidste jeg har hørt, er, at 50 procent af modtagerne har svaret. Vi ved godt, at man ikke kan komme op på 100 procent, men vi vil gerne have en høj svarrate. Ikke bare for at kunne reklamere med, at vi er gode til at svare - men fordi vi kan bruge svarene til at målrette de indsatser, vi sætter i gang, og for at forebygge nogle af de problemstillinger, der viser sig i undersøgelsen, siger Birgit Roswall.

Onsdag den 12. maj er sidste frist for at svare, og derfor opfordrer formanden alle borgere til at tjekke e-boksen og sende svarene ind.

- Det handler altså også om at bruge de forholdsvis få midler, vi har til forebyggelse, på den mest optimale måde i forhold til de problemer, vores befolkning har, uddyber Birgit Roswall.

Hun peger på, at nogle af problemstillingerne fra undersøgelsen i 2017 viste blandt andet, at der var behov for at gøre en indsats for unge med angst og depression.

- Vi forsøger at lave nogle initiativer, der læner sig op af de udfordringer, vi ser, for at imødegå det. Vi har blandt andet haft nogle kurser for at lære unge at tale om angst og depression, siger hun.

- Og ellers var det lidt det samme billede, som i andre kommuner - at folk ryger for meget, er for tykke og inaktive, siger hun.

Sundhedsprofil 2021 bliver den femte sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommer til at bestå af to dele: En rapport med fokus på sundhedsadfærd og risikofaktorer og en rapport med fokus på borgere med kronisk sygdom.