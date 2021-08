Bertill Nordahl både skriver og maler fra sit hjem i Gilleleje. Han er aktuel med bogen »Jeg tror godt, jeg kunne dø nu. Foto: Lene Hein.

Send til din ven. X Artiklen: Sidste skrig fra Tarzans far Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sidste skrig fra Tarzans far

Gribskov - 17. august 2021 kl. 04:00 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen

Han blev midt i halvfemserne kendt som bannerfører for opgøret med kvindernes dominans på børne- og skoleområdet. Debatbøgerne "Hankøn i skolen" og "Tarzan i damejunglen" handlede om den skæve kønsfordeling hos pædagoger og lærere til skade for drengene, som Bertill Nordahl gav udtryk for.

Resultatet var en markant og op til i dag fortsat debat om feminisering af børnehaver og skoler, og Nordahl selv blev interviewet af de store aviser, i den bedste tv-sendetid og til svenske medier. Derudover fulgte gennem de følgende år op imod 1000 foredrag overalt i Danmark, Norge og Sverige.

- Der findes ikke det sted og det forsamlingshus især i Danmark, som jeg ikke har været i. I Holstebro f.eks. var der måske endda mødt 4-500 mennesker op. De fleste gav mig ret, men der var også nogle - det var selvfølgelig især kvinder - der kaldte mig misogyn. Jeg måtte hen at slå ordet op. Det betyder kvindefjendsk. Det gav min kone Lene, der selv var lærer, mig ret i, at det er jeg langtfra. Jeg påpegede et problem. Mere var der ikke i det, siger han.

Han er for længst holdt op med at blande sig i debatten, men direkte adspurgt kan han ikke se nogen fremgang på området.

- Det er dejligt at se, at nutidens mand tager sin tørn på hjemmefronten, tager faderskabet på sig og ofte er bedre til at lave mad end konen. En undersøgelse viser, at den danske mand på den front er den mest aktive mand i EU. Men kigger du ellers rundt, ser det sørgeligt ud: de kvindelige pædagoger gør drenge til problemer, for der er få mandlige modstykker, så kvinderne bestemmer. Vi ser, at drenge, der har ild i røven bliver medicineret, og det kan jo kun gå skævt, hvis de meget sent i opvæksten - nogle gange måske endda først i gymnasiet - møder flere mænd, der hvor de møder op.

Har boet 19 steder Bertill Nordahl har i sit 70 år lange liv haft bopæl 19 forskellige steder, men Gilleleje er det sidste sted, han skal bo. Gilleleje er endestationen, som han skriver i sin seneste bog "Jeg tror godt, jeg kunne dø nu."

Titlen er lidt dramatisk, men så alvorligt skal man alligevel ikke tage udsagnet. Men man skal forstå, at den kendte forfatter og maler synes, at han i det store og hele har levet det liv, han har ønsket - med dets medgang og modgang samt smerte og lykke - og ikke har så meget til gode.

- Jeg står op hver dag for at skrive eller male, så jeg er langt fra gået i stå, og der kan sagtens komme flere bøger fra min hånd, men du har ret i, at bogen her godt kan stå som en slags biografi over mit liv. Der er tale om meget forskellige tekster, digte, dagbogsnotater og småtekster, men tilsammen giver de mange elementer et billede af et menneskes liv, siger Bertill Nordahl, der betoner, at han har valgt at lægge så meget som muligt frem.

- Når man skriver om sig selv, er man nødt til også at gå ind, hvor det gør lidt ondt, ellers er det rigtigt værd at læse, kommer det fra forfatteren, som i "Jeg tror godt, jeg kunne død" kommer langt omkring. Det gælder stederne, kvinderne, oplevelserne, sønnens død, bøgerne, de 12 år i Sverige - og atletikken.

Løb som læremester - Jeg har jo en fortid som mellemdistance-løber, og jeg plejer at sige, at det vigtigste jeg har lært i livet kommer fra det at løbe: disciplin, arbejdsomhed og det at være målrettet. Og så kommer jeg jo fra Aalborg, som dengang var en udpræget arbejderby. Deroppe lærer man at gå til den, og jeg er altid gået op i at få noget fra hånden.

Det understreges af det faktum, at Bertill Nordahl siden debuten som forfatter i 1978 har skrevet hele 105 bøger - spændende fra debatbøger, ungdomsromaner, børnebilledbøger, interviewbøger, rejsebøger, digtsamlinger og "almindelige" romaner.

Det er tekster fra corona-sæsonen 2020-21 , der dominerer i "Jeg tror godt, jeg kunne dø nu", men bogen indeholder også tekster fra de seneste 20 år, som ikke før har været offentliggjort.

Bertill Nordahl trækker tråde fra fortid og nutid, skriver om sin mors og fars død og sin egen skrøbelighed, men også glæden over de små ting.

- Livet skylder mig ikke noget, og jeg skylder heller ikke det noget, så vidt jeg ved, som han skriver til sidst i bogen - udgivet på eget forlag og med omslagsillustrationer af Nordahl selv.