Sidste chance: Holder åbent ekstra længe

- Mellem klokken 9 og 19 kan du sikre dig gode bøger, blade, dvd'er eller cd'er, som kan sprede lidt hygge under den kommende nedlukning, lyder det fra Gribskov Biblioteker.

Biblioteket minder om, at man som gæst skal huske mundbind eller visir, samt at holde god afstand og bruge håndsprit.

Det vil heller ikke være muligt at lukke sig ind med sundhedskort og pinkode i perioden.

I foråret lancerede bibliotekerne to-go poser, hvor brugerne løbende kunne hente en pose bøger på bibliotekerne. Og den ordning vil der blive set på at genindføre, såfremt nedlukningsperioden kommer til at række ud over 3. januar, lyder det fra biblioteket.