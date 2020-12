Shaman fortæller om de bosniske pyramider

Foreningen Liv & Ånd inviterer til et arrangement torsdag 10. december kl. 19 i Helsinge Uddannelsescenter, Ridebanevej 1, hvor Rie Jespersen vil fortælle om de bosniske pyramider.

Mærk healingsenergien

Denne aften vil hun først give et indblik i, hvilke fænomener, der er blevet fundet i Bosnien, og derefter vil hun guide deltagerne på en visionsrejse til pyramiderne for at opleve deres særlige energi.