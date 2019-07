Se billedserie Jørgen Dal (tv.) sammen med sine kommende bofæller Inge Madsen og Peter Hansen. De går nu på gaden i et forsøg på at lokke flere bofæller til det kommende bofællesskab ved siden af friplejehjemmet Bavne Ager. Foto: Camilla Nissen.

Seniorer savner bofæller

Gribskov - 13. juli 2019 Af Camilla Nissen

Hvis man drømmer om at slippe for at holde have og stort hus og i stedet blive en del af et bofællesskab for seniorer på 50 år og opefter, er muligheden der nu. Sådan lyder opfordringen fra en gruppe på seks seniorer, der alle har meldt sig ind i det kommende »Seniorbofællesskabet Gilleleje,« der skal opføres ved siden af friplejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje. Men der er et stykke vej endnu, før bofællesskabet er klar. For der er 24 boliger i alt, som alle skal være reserveret, før byggeriet kan gå i gang.

- Det går væsentligt langsommere, end vi havde regnet med. Så nu skal vi ud og gøre en salgsindsats. Det er ikke nok, at der står informationer på diverse hjemmesider. Så nu gør vi en indsats af lyst til, at det skal blive til noget, siger Jørgen Dal, der er en af de kommende beboere.

I bofællesskabet, der oprettes som en andelsboligforening, bliver man mere end gode naboer - man indgår i et fællesskab, der skal skabe tryghed, og beboerne er selv med til at definere, hvad der skal være af aktiviteter og samvær i bofællesskabets fælleshus. Og for at finde nogen, der vil være en del af det fællesskab, går Jørgen Dal og de øvrige seniorer, der er skrevet op til en bolig, på gaden for at reklamere for fællesskabet, blandt andet til Torvedag i Gilleleje den 20. juli.

- Der er kommet tre mere på listen siden jul, men to har meldt fra på grund af helbredsproblemer. Så resultatet er, at der nu er seks »sikre« bofæller. Trægheden har gjort, at vi nu intensiverer salgsarbejdet, hvor stadepladsen på torvedagen er et af punkterne, lyder det fra Jørgen Dal.

- Vi ønsker at få en beboersammensætning, hvor vi kender hinanden, har nogle fælles holdninger og kommer hinanden ved. Vi tror, at en forøget salgsindsats kan gøre, at vi hurtigere bliver fuldtallige.

Økonomi spænder ben

Han vurderer, at økonomien kan være medvirkende til, at reservationen går trægt. Det kræver et indskud på mellem 635.000 kroner og 870.000 kroner - alt efter størrelsen på boligen.

- Nogen siger måske, at man hellere vil have en lejelejlighed end investere et indskud, siger han og peger på, at man også har drøftet, om bofællesskabet kan laves som almennyttig boligbyggeri, hvilket er blevet afvist af kommunen.

Det er OK-Fonden, som også skal drive plejehjemmet Bavne Ager, der åbner til september, der er initiativtager til byggeriet af seniorbofællesskabet og rådgiver for den kommende andelsboligforening. Projektchef hos OK-Fonden, Lennon Andersen, fortæller, at der generelt er stor interesse for seniorbofællesskaber - også for det kommende i Gilleleje - og kan ikke sige, hvorfor det går trægt med selve indmeldelsen.

- Det er svært at generalisere. Men vi kan se, at hver gang, vi gør noget for at gøre opmærksom på bofællesskabet, er der nysgerrige, der dukker op. Så det handler om at gøre projektet synligt. Vi bakker op om de initiativer, der kommer fra de kommende beboere. De er nogle super søde mennesker, der gerne vil fællesskabet. Så vi er stadig overbevist om, at det nok skal komme i gang, siger Lennon Andersen, som peger på, at man også på anden vis forsøger at gøre opmærksom på bofællesskabet, blandt andet via facebook.

OK-Fonden hjælper også med opbygning af fundamentet for fællesskabet med workshops, arrangementer og udflugter. OK-Fonden administrerer i forvejen 29 seniorbofællesskaber.

Man kan læse mere på www.ok-fonden.dk. Det er også muligt at få tilsendt materiale ved at skrive til ssu@ok-fonden.dk eller sende en mail til den kommende beboer, Inge Madsen: Mogi@madsen.mail.dk.

Bofællesskabet satser på at flytte ind i 2021.