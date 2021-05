Sendt hjem til test: Flere skoler ramt af smitte

I tirsdags blev fire elever således testet positiv for coronavirus på Nordstjerneskolen. Det drejer sig om en elev fra indskolingen, to elever fra mellemtrinnet og én elev fra udskolingen. De berørte elever, klasser og medarbejdere er orienteret og de nære kontakter er sendt hjem til test.

Også på Gribskolen er der konstateret smitte, da en elev på 9. årgang på Gribskolen torsdag blev testet positiv for covid-19, oplyser Gribskov Kommune på sin hjemmeside. Også her er de nære kontakter sendt hjem til test, som retningslinjerne foreskriver.

Derudover blev en medarbejder i indskolingen på Bjørnehøjskolen testet positiv for coronavirus i tirsdags. Her blev de elever, der er nære kontakter, ligeledes sendt hjem med henblik på at blive testet.