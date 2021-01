Sendt hjem: Smitte i flere daginstitutioner

Selvom smittetrykket i Gribskov er for nedadgående, er der lige nu flere tilfælde af coronavirus i forskellige daginstitutioner i Gribskov.

En medarbejder i Brumbassen i Blistrup er således testet positiv, og 19 børn, fire medarbejdere og en specialpædagog er sendt hjem til test. Også i Boager i Helsinge er en medarbejder smittet med covid-19. En stue er lukket ned og forventes at åbne igen fredag den 29. januar. Også i Esbønderup Børnehus har alle børn og medarbejdere været sendt hjem til testning, men her forventes institutionen at være åben igen fra i dag mandag.