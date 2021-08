Selvtræning genopstår - på ny måde

Gennem årene er det blevet stadigt mere populært at selvtræne, og op til covid-pandemien var der knapt 900 selvtrænere. Modelfoto: Adobe Stock

Gribskov - 28. august 2021 kl. 07:33 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Fremover skal seniorcentrene i Gribskov stå for selvstræningsordningen på kommunens plejecentre. Det har et enigt udvalg for ældre, social og sundhed besluttet. I Gribskov har det i mange år været muligt for pensionister at bruge træningsfaciliteterne på fire af kommunens plejecentre. Gennem årene er det blevet stadigt mere populært at selvtræne, og op til covid-pandemien var der knapt 900 selvtrænere. Populariteten har skabt trængsel, og med det fortsat øgede behov for rengøring skal der tænkes nyt. Derfor var det nødvendigt at finde en ny løsning.

- Det har ikke været helt let at finde en ny løsning, der tilgodeser både plejecenterbeboere, borgere med en genoptræningsplan fra hospitalerne og kommunens pensionister. Det, synes jeg, er lykkedes her, hvor pensionisterne fortsat får mulighed for at træne på plejecentrene, siger Birgit Roswall (V), formand for ældre, social og sundhed.

Seniorcenteret vil i forbindelse med opstarten uddanne 10-15 seniorfitnessinstruktører, som vil være til stede på de tidspunkter, hvor der er mulighed for selvtræning. De kan bistå med råd og vejledning, hvis der er behov.

Næstformand i udvalget Pernille Kromann Sams (Nyt Gribskov) glæder sig over beslutningen, så mange fortsat kan træne:

- Vi ved, hvor vigtigt det er for både den fysiske og mentale sundhed at træne. Det er både vigtigt, når man skal i gang med hverdagen igen efter sygdom eller indlæggelse og helt generelt for at bibeholde eller styrke livskvaliteten, siger næstformanden.

Indmeldelse i Gribskov Seniorcenter er en forudsætning for at bruge ordningen. Den nye ordning kan også bruges af førtidspensionister og efterlønsmodtagere.

Alle tilmeldte brugere før nedlukningen marts 2020 får et brev i deres e-boks i løbet august 2021 om forskellige muligheder, herunder også andre tilbud i kommunen, som for eksempel foreningsfitness, som blandt andet foregår i Blistrup, Ramløse og Vejby/Tisvilde.

Har man ikke tidligere gået til selvtræning, men er interesseret i at høre nærmere om seniorcentrenes træningstilbud, kan man henvende sig til Gribskov Seniorcenter.