Det mangeårige byrådsmedlem Morten Ulrik Jørgensen er blevet fyret som leder af kostskolen Havregården. Det sker efter blandt andet seksuelle overgreb mellem børnene på skolen.

Seksuelle overgreb og vold på skole: 'Det her er det værste jeg har set'

Gribskov - 22. oktober 2020 kl. 09:04 Af Jeppe Helkov og Claus Johansen Kontakt redaktionen

Seksuelle overgreb blandt børn, stofmisbrug, selvmordsforsøg og vold. Det har ifølge flere børn og unge været en del af hverdagen på kostskolen Havregården i Smidstrup. Det kan DR på baggrund af aktindsigt i tilsynsrapporten og rapporter fra arbejdstilsynet nu afsløre. Ledelsen på skolen mistænkes ligeledes for at have forsøgt at dækkke over seksuelle krænkelser mod ung pige, der senere tog en overdosis.

- Hvis børn var udsat for det her i hjemmet, så ville vi anbringe dem. Det er fuldstændigt grotesk at se, at de bliver udsat for forhold på et anbringelsessted, som endda er langt, langt værre end der, hvor den lave grænse for, hvornår man ville anbringe, er. Det her er det værste jeg har set, hvor vi ikke kan være i tvivl om, at det er så slemt, siger Eva Naur Jensen, lektor og forsker i socialret ved Aarhus Universitet til DR.

Sagen har allerede haft konsekvenser. For nylig blev den mangeårige leder af Havregården og medlem af byrådet for Nyt Gribskov, Morten Ulrik Jørgensen, fritaget for tjeneste, og der blev i stedet indsat en konstitueret leder. Ifølge SN.dk's oplysning blev forstanderen onsdag bortvist.

Problemerne på Havregården har stået på i flere år. Blandt andet fik den private kostskole i 2016 et påbud fra Arbejdstilsynet efter flere voldelige episoder. Blandt andet skriver Arbejdstilsynet ifølge DR, at der var trusler om at sende tæskehold efter en lærer, ligesom en elev forsøgte at tage en økse fra værkstedet for at slå en medarbejder ihjel. I alt har Havregården fået syv påbud fra Arbejdstilsynet fra 2013 til 2020.

Havregården er godkendt til at optage børn med lette vanskeligheder, men Havregården har ifølge en tilsynsrapport fra Socialtilsynet i flere tilfælde taget børn ind, som man reelt ikke var i stand til at håndtere. I august i år blev der blandt andet indskrevet en elev, der havde 'et massivt behandlingsbehov'.

Flere lærere har ifølge Arbejdstilsynet forsøgt at gøre opmærksom på, at skolen har taget børn ind, de ikke kan håndtere:

- Vi voksne navigerer i kaos - elever er anbragt med diagnoser, der kræver struktur og forudsigelighed, fortæller DR, at en medarbejder har sagt i forbindelse med det seneste påbud fra Arbejdstilsynet.

I 2019 blev Havregården sat under skærpet tilsyn af Socialtilsynet efter adskillige kritisable forhold. Ifølge Ekstra Bladet har Havregården blandt andet forsøgt at dække over konkrete hændelser. Det står blandt andet beskrevet i en mail fra Socialtilsyn Hovedstaden til Havregården fra den 2. oktober i år, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

En ung pige havde haft sex med en dreng og fik bagefter - mod sin vilje - delt nøgenbilleder fra sin mobiltelefon. Pigen blev efterfølgende indlagt på sygehuset efter at have taget en overdosis.

Krænkelsen af den unge pige blev kun opdaget af myndighederne, fordi en medarbejder på Havregården nåede at lave et udskrift af notatet, inden nogen på Havregården havde ændret i det i skolens system.

Ifølge Socialtilsynet mistænker en række medarbejdere, at det er ledelsen, der har slettet informationerne om overgrebet.

'De (medarbejderne, red.) oplyser samstemmende, at de har en mistanke om, at det er ledelsen, der bevidst har fjernet oplysninger, og at det i givet fald ikke er første gang, at det er sket,' skriver tilsynet ifølge Ekstra Bladet.

Den nu bortviste forstander siger, at skolen har fået flere unge ind med problemer:

- Vi har hjulpet rigtig mange børn og unge. For det første anbringer kommunerne børnene senere, og de børn og unge, der bliver anbragt, har et mere kompliceret problemfelt med sig. Nogle af problemerne folder sig først ud efter et stykke tid, fordi de først skal falde til ro og blive tryg, inden de tør vise alle sider af sig selv. Det er faktisk et mønster, vi har set hos en del af vores børn. Det er faktisk en cadeau til Havregården, mener Morten Ulrik Jørgensen.

Både DR og Ekstra Bladet har talt med en række tidligere elever og medarbejdere på Havregården. Den tidligere lærer og sikkerhedsrepræsentant Jette Viekilde Pedersen fortæller blandt andet, at de forsøgte at råbe bestyrelsen op.

- Visitationen af børnene var forkert. Vi havde indadvendte børn, udadvendte børn, voldelige børn og børn på stoffer. Det var én stor pærevælling, og der var ingen vindere. Vi ansatte forsøgte at råbe bestyrelsen op, men kunne ikke komme igennem med noget, siger Jette Viekilde Pedersen til Ekstra Bladet.

Ifølge SN.dk's oplysninger har Socialtilsynet i september og oktober lavet to uanmeldte tilsyn på Havregården. Oven på besøgene er der blevet afholdt møder mellem tilsynet og Havregårdens bestyrelse. Desuden har Socialtilsyn Hovedstaden udtrykt alvorlig bekymring for skolens økonomi. Tilsynet har derfor også kontaktet Styrelsen for Undervisning og kvalitet, som står for det økonomiske og ledelsesmæssige tilsyn med skoler.

I referatet fra et møde med bestyrelsen fremgår det, at Socialtilsynet ikke stoler på de oplysninger, der kommer fra Morten Ulrik Jørgensen.

- Socialtilsynet har ikke længere tillid til Havregårdens ledelse og stoler ikke længere på oplysninger fra forstander Morten Ulrik Jørgensen. Særligt tilbuddets oplysningspligt er systematisk ikke blevet efterlevet tilfredsstillende, står der ifølge Ekstra Bladet i referatet fra mødet.

Morten Ulrik Jørgensen siger, at han ikke har kendskab til sager, der 'bevidst er dysset ned'.

'Jeg er vidende om, at der er andre i ledelsen, der indimellem har rettet sproglige formuleringer i vores dagbog, men jeg har intet kendskab til, at notater er blevet fjernet,' skriver han til Ekstra Bladet.

Havregårdens bestyrelsesformand, Jonas Fedder Witt, der selv er tidligere elev på kostskolen og blandt andet har haft Morten Ulrik Jørgensen som lærer, erkender, at bestyrelsen ikke har gjort deres arbejde godt nok.

- Jeg er til for børnene på Havregården, og det er i sidste ende bestyrelsens ansvar at sikre de rette rammer og forhold, og det har vi ikke gjort, og det ansvar tager jeg til fulde på mig, siger Jonas Fedder Witt til DR.

SN.dk arbejder på at få en kommentar fra både Morten Ulrik Jørgensen og Jonas Fedder Witt.