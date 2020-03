Landsholdsskytte Mads Knudsen blev kåret som Årets Fund ved Idrætsprisuddelingen onsdag aften. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Sejlskoleleder og bueskytte hædret

Gribskov - 04. marts 2020

204 mesterskabsvindere fra 17 idrætsforeninger i Gribskov Kommune blev onsdag aften hædret for deres indsats i Gribskov Kultursal. Derudover blev årets Idrætslederpris og Årets Fund hædret. Og modtageren af Idrætslederprisen, der ved overrækelsen blev fremhævet som den fornemste pris af formand for udvalget Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft, gik i år til sejlskoleleder Steen Billenstein fra Gilleleje Sejlklub.

- Vores prismodtager er et kæmpe aktiv for Gilleleje sejlklub, idet han hele tiden formår at tilføre nye medlemmer til klubben gennem sejlerskolen, og man ser ofte, at sejlerskoleelever efterfølgende køber deres egen sejlbåd til glæde for foreningslivet i sejlklubben, lød det blandt andet i talen fra Natasha Stenbo Enetoft.

- Vores prismodtager har gennem tiden undervist op mod 800 elever, så de har opnået teoretisk duelighedsbevis.

- Derudover har han været foregangsmand for, at sejlerskolen de sidste år har tilbudt videregående uddannelser, som giver ret til at føre større sejlskibe på de store verdenshave, sagde hun.

Prisen Årets Fund gik til Mads Knudsen fra Nordkystens Bueskyttelaug, der fra 2020 vil være en del af Bueskydning Danmarks seniorlandshold. I 2019 var han med til at vinde sølv ved World Cup for hold i Berlin

og guld ved World Cup for hold i Tyrkiet.

- Han arbejder hårdt og dedikeret og har både de tekniske, fysiske, mentale og taktiske egenskaber, der skal til for at være en del af den internationale elite, sagde udvalgsformanden blandt andet i sin tale.

Mesterskabsvinderne fik hver en gave, som består af en hættetrøje med kommunens logo og en tekst, hvor der står »Mesterskabsvinder 2019.« Derudover fik de overrakt en medalje med kommunens logo samt et diplom. Modtageren af Idrætslederprisen og Årets Fund-prisen fik hver 5.000 kroner, en gave, et diplom og en buket blomster.

Blandt idrætsprismodtagerne er to Nordiske mestre, to europamestre, tre verdensmestre og to World Cup-guldvindere. Disse repræsentanter fik hver et gavekort til Biografen i Kulturhavnen i Gilleleje - ud over den gave, som alle mesterskabsvindere får.