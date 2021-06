Artiklen: Se video og billeder af voldsom brand - politiet opfordrer til at lukke vinduer og døre

Der er brand i en staldbygning på Skovgårdsvej ved nr. 25-27 i industrikvarteret i Helsinge. Politiet og brandvæsnet er massivt til stede, oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

I øjeblikket er der en tyk røgsøjle hen over Helsinge.

- Det er en virksomhed, hvor der hverken er mennesker eller dyr, lyder det fra beredskabschef i Gribskov, Jesper Ingeman-Petersen, der også oplyser, at al mandskab fra Gribskov Beredskab er sendt ud til branden.

Politiet opfordrer til at holde døre og vinduer lukket samt at slukke for eventuelle ventilationsanlæg, hvis man bor i området.

Hvis man er under eller i nærheden af røgfanen, opfordrer politiet også til, at man undgår længerevarende ophold udendørs, "da al røg som udgangspunkt er sundhedsskadeligt," skriver politiet i et tweet.

Politiet henstiller også til, at man trækker væk fra området, hvis ikke man bor i nærheden, så politi og brandvæsen kan få plads til at arbejde.

De første meldinger fra stedet lyder, at der ikke umiddelbart er nogen personer, der er kommet til skade ifølge Nordsjællands Politi.

På Twitter skriver politiet 14.18, at borgere i området mellem Skovgårdsvej, Frederiksværkvej, Helsingørsvej og Bomose Alle v/campingcentret skal gå indenfor og lukke døre, vinduer.