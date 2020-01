Se billedserie DM i Issvømning kræver en del ombygning af havnen. Søren Jakobsen, der er en del af stævneledelsen, ses til venstre i billedet.

Se havnen på en ny måde

Gribskov - 16. januar 2020 Af Camilla Nissen

Alle sejl er sat til for at gøre klar til Vinterbaderfestival og DM i Issvømning i Gilleleje i weekenden den 18. og 19. januar. Når stævnet skydes i gang, vil en del af havnebassinet i Gilleleje således være omdannet til en udendørs svømmearena. Det kræver en del midlertidig ombygning. Kraner er blandt andet i færd med at løfte platforme ned, som skal bruges til svømmekonkurrencen, oplyser Søren Jakobsen fra Tisvildeleje Vinterbadere, der er en del af stævneledelsen.

- Selve svømmebanerne, som dannes af nogle pontoner, er vi nu i færd med at sejle på plads. Så det begynder at ligne noget, siger han.

Derudover bliver det muligt at se Gilleleje Havn i et nyt lys. Der vil være lyskæder og andre former for belysning i de mørke timer på samme måde, som man kender det fra Musik i Lejet i Tisvildeleje, lyder det fra Søren Jakobsen.

- Havnen vil blive til et lyshav. Det er noget helt specielt, når der kommer lys på om aftenen. Så det bliver en oplevelse for hele byen. Det er ikke kun et arrangement for svømmere og dem, der er interesseret i at kigge på, siger han.

Stævnet i Gilleleje er sin første af sin art, og det har da også krævet en masse timers arbejde at planlægge og gøre klar til, lyder det fra Søren Jakobsen, der ikke har haft meget tid til andet de seneste uger.

- Jeg har haft mange telefonsamtaler og emails hver dag. Over 100 opkald nogle dage. Vi startede også ud med hovedet under armen og har måttet ændre planen mange gange. Men det er godt at være sammen med mennesker, som kan agere og gøre noget selvstændigt. Mange har budt ind, siger han.

Men det er det hele værd, når opbakningen er så stor, påpeger Søren Jakobsen, der ikke havde forestillet sig, at over 200 ville stille til start ved det første DM.

- Vi bliver nok 230 i alt og et sted mellem 450 og 500 starter. 28 stafethold er tilmeldt, så det er 100 mand alene på stafetdelen. Det fortæller lidt om bredden - at folk synes, det er sjovt at lave noget sammen. Vi får mange positive reaktioner og kan se på facebook at folk er glade i låget over det her. Folk synes, det er fedt, vi gør det her. Det er sjovt at være med i noget, hvor alle synes, det er fedt. Vi har også haft et godt samarbejde med både havn, sejlklub og Gilleleje i det hele taget, siger han.

Der vil være op mod 60 mand klar til at afvikle stævnet. Derudover kommer livredningstjenesten med 10-12 mand.

Under stævnet bliver Gilleleje lystbådehavn omdannet til et festivalmiljø med saunaer og saunagus, vildmarksbade, tipier, musik, cafe, bademuligheder, foredrag og boder m.m.

Hjerteforeningen har en stand begge dage og lørdag er muligt at få kursus i brug af hjertestarter og førstehjælp.