Se billedet: Veludrustet tv-kendis i Gadekæret

En elefant, en cykel og et kæmpe øre. Det er nogle af de genstande, der tidligere har været anbragt i Gadekæret i Helsinge. Ofte har det været omkring den 1. april, at en ny gæst er landet ude ved springvandet, og i år er ingen undtagelse. Denne gang er det en mand med en lang diller, der har taget opstilling ude i Gadekæret, nemlig hovedpersonen i den meget omtalte Ramasjang-serie, John Dillermand, som er en mand med en diller, der kan lidt af hvert, herunder bruges som domptørpisk, da løver slipper ud af et bur i zoologisk have i et afsnit af serien.