Se billedserie Den vestlige del af Søborg Sø i dag - og næsten som den vil tage sig, når den bliver en rigtig sø. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne af et landskab i forvandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne af et landskab i forvandling

Gribskov - 12. januar 2018 kl. 03:51 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søborg Sø er også smuk, selv om den endnu ikke er en rigtig sø, fremgår det af Frederiksborg Amts Avis

Søborg Sø ligger som en natur- og kulturhistorisk perle tæt på hovedstadsområdet. Her kan alle motionister såvel som folk, der blot vil på slentre tur, gå eller cykle gennem et landskab, der byder på store naturoplevelser - samt en visualisering af et stykke vigtig Danmarkshistorie.

Igen denne vinter ser man også, hvorfor det er blevet sværere at være landmand på søen end det har været, og hvorfor, at netop de professionelle landmænd er begyndt at gå ind for, at søen igen bliver sø. Der er igen risiko for et fugtigt forår oven på en vinter, hvor store dele af arealet står under vand, mens man på de tørre områder fortsat kan nyde synet af græssende rå- og dådyr, ræve og andre dyr, mens rovfuglene sejler over det hele. Det syn kan man nyde i flere år endnu.

Der kan let gå fire eller fem år endnu, inden en ny sø med et vandspejl på cirka 350 hektar kan erklæres for indviet, spår statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland, som har fået til opgave at være sekretariat for processen.

- De mange pattedyr, man i dag kan se på søen, vil søge andre steder hen. Dem der forsvinder er dem, der i forvejen findes masser af andre steder. De vil nu blive afløst af mange andre arter, ikke mindst fugle, som man ikke ser så tit i Nordsjælland. Det er en af de positive konsekvenser for miljøet, når området omdannes til sø, siger Jens Bjerregaard.

Også formanden for Søborg Sø Landvindingslag er forberedt på, at der kan gå nogle år endnu, inden han skal ud og finde erstatning for den jord, han har på søen.

- Til foråret skal jeg ud og så igen. Det regner jeg også med, at jeg skal de næster tre eller fire år, men så skulle det også gerne været sidste gang. Jeg er ikke begyndt at lede efter erstatningsjord, men er ikke bekymret for fremtiden. Jeg er sikker på, at så snart, at andre jordejere kan se, at søen bliver til noget, så vil flere vise sig interesseret i at sælge noget af deres jord. Foreløbig må vi også afvente, at der sættes penge af til formålet. Det hele koster 92-95 millioner kroner, men i finansloven er der ikke sat en eneste krone af - udover at man regner med at kunne bruge omkring 30 millioner, som man forventer at få ind ved at sælge nogle af statens campingpladser, siger Kaare Larsen til Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses mere om projektet.