Se billedserie - Det går den rigtige vej, mener både borgmester Anders Gerner Frost og tidligere fotohandler Søren Nielsen. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Udskældt by får sin kulturcafé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Udskældt by får sin kulturcafé

Gribskov - 18. november 2019 kl. 17:37 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det her er en af de positive historier, som vi skal huske at fortælle videre. Det gælder om at tale vores byer op og ikke ned, siger borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov), da han mandag eftermiddag møder op til åbningsreceptionen i Kulturcaféen i Helsinge.

Den er indrettet i et af de butikslokaler, som ofte har stået ledigt i VP Arkaden i Helsinge. Bag initiativet står de fire foreninger Gribskov Event, Gadekærsforeningen, Helsinge4You og Helsinge Powerbank, som har sat sig for at kæmpe mod butikslukninger og negative holdninger til byens udvikling. Det er frivillige tilknyttet disse fire foreninger, som fra nu af vil holde caféen åben og gøre den til et uformelt mødested midt i Helsinge.

- Vi oplever lige nu, at det på trods ad dårlige odds går Helsinge by godt. Der er kommet gang i boligbyggeriet, og mere er på vej. Vi har endnu ikke fået samme tilflytning af virksomhed, som man har i Hillerød, men når en butikskæde som Harald Nyborg nu beslutter at åbne varehus i Helsinge, er det tegn på, at det er værd at investere i byen og i hele området, siger Anders Gerner Frost.

Blandt dagens gæster er tidligere fotohandler Søren Nielsen. Han ejer de lokaler, der nu er omdannet til café. Han lukkede selv sin butik, Multifoto i 2004. Tre andre har siden forsøgt at drive fotohandel i lokalerne, men de måtte lukke. De seneste år har lokalerne mest været anvendt til udstillinger.

I gennem flere år har Søren Nielsen forsøgt at råbe politikerne og byens handlende op i et forsøg på at skabe så meget opmærksomhed om Helsinge som handelsby, at man kan undgå flerte butikslukninger.

- Da Superbest måtte lukke midt i byen, begyndte det at gå helt galt. Den butik trak jo hver dag et par tusinde mennesker ind i selve byen. Da den forsvandt, mistede de øvrige butikker samtidig e n masse potentielle kunder. Nu ser jeg mange positive tegn på, at det går den rigtige vej. Dels får vi en masse nye boliger, og dels er der allerede begyndt at komme mange flere mennesker ind i selve byen, fordi Netto flyttede sin butik fra byporten til Irmas gamle bygning. Og vi vil få endnu flere besøgende, når først Rema1000 åbner ny butik ved siden af.

Søren Nielsen åbnede i øvrigt sin fotobutik på datoen 16. november i 1971.

- Den dag satte det ind med en kæmpe snestorm, så det var umuligt for mig at komme hjem, så jeg måtte overnatte i butikken. Vi har ikke haft et så voldsomt snevejr siden, mindes han, mens forsangeren fra Die Herren Morten Marcher underholder publikum.

Blandt de andre, som underholder publikum på første åbningsdag, er Arne Petersen og Dan Nielsen fra Ramløsescenen, Peter Molzen og Morten Rolskov.

Caféen har åbent på hverdage 10:00-18:00 samt lørdage 10:00-14:00. Det er muligt at købe kaffe/te, mad og drikke - samt hele møblementet.

- Det hele er nemlig doneret af firmaer og private, der støtter initiativet, siger Tommy Seier, som blandt andet er aktiv i foreningen Helsinge4You.