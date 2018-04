Se billederne: Seniorcenter fejrede 30 år som samlingspunkt

Se billedserie Foto: Elias von Staffeldt

Gribskov - 16. april 2018 kl. 20:34 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en stor dag for brugerne af Gribskov Seniorcenter og ikke mindst centeret selv mandag. Her kunne centeret således fejre sit 30-års jubilæum, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det skete med taler, kage og livemusik i centeret, hvor omkring 130 af de i alt cirka 700 brugere var mødt op for at fejre den store dag.

- Det er et super godt sted, når man er færdig på arbejdsmarkedet, hvor vi prøver at lave nogle connections ud fra, hvad der er ønsker om og undervisere til. Det er jo ofte brugernes egne idéer, så på den måde har vi et meget levende hus, som er samlingspunkt for mange seniorer i kommunen, siger centerleder Lis Laursen.

Hun havde regnet med 90 fremmødte, men næsten halvt så mange yderligere er mødt op. To tredjedele er kvinder, hvilket også er repræsentativt for det samlede antal brugere.

- Der er virkelig fuldt hus, og hvis man er først kommet i gang med noget her, så bliver de fleste ved længe. Folk nyder sammenholdet, og det er en stor dag for os, fordi seniorcenteret betyder meget for vores brugere, siger hun.

De samme ting lagde hun vægt på i sin tale, hvor hun takkede brugerne for støtten gennem årene og samtidig udtrykte et håb om, at centeret bliver bevaret, og at ligeså mange vil benytte sig af mulighederne fremover.

Hans Helmer Nielsen er glad for at komme i centeret. Han er medlem af brugerrådet, men er ellers ikke tilmeldt nogen hold.

- Jeg har været her de sidste ti år. Min kone har været med endnu længere, og jeg troede egentlig ikke, det var et sted for mig, men jeg er glad for at komme her, og sammenholdet gør, at alle holder af hinanden og kan lide at være her, siger Hans Helmer Nielsen.

Undervejs blev der flere gange udråbt et trefoldigt leve for centeret fra de glade brugere, der forsynede sig med kaffe og hjemmelavet kage fra centerets kagekøkken, før musikken begyndte.

Onsdag er der åbent hus for alle fra klokken 10 til 15, hvor man komme forbi og se de mange værksteder.