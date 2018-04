Se billedserie De tre iværksættere bag det nye retreat har lejet sig ind på Refugium Smidstrup Strand, hvor de mener, der er den nødvendige ro for deltagerne. Foto: Kim Rasmussen

Se billederne: Nyt retreat vil hjælpe folk i balance

Gribskov - 14. april 2018 kl. 07:30 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er i de rolige omgivelser på Refugium Smidstrup Strand, midt i fyrreskov og fem minutters gang fra stranden, at tre lokale iværksættere, Jannie Ahle, Mahtab Beigi og Cristel Mydske, er gået sammen om at lave et retreat for stressede mennesker.

Et af hovedformålene med retreatet er nemlig at skabe en stilhed, så deltagerne kan mærke sig selv.

Når de første 15 deltagere hver især stempler ind på et enkeltmandsværelse på det stråtækte refugium til juni, kan de se frem til halvandet døgn med undervisning i yoga, antiinflammatorisk kost, og i hvordan de skal navigere i deres eget følelsesliv.

I princippet henvender retreatet sig til alle i aldersgruppen mellem 30 og 65 år, som har lyst til at spise dejlig mad, bevæge sig og få mere styr på deres følelser.

Iværksætterne forestiller sig dog, at retreatet overvejende vil appellere til karrierekvinden, der har brug for et pusterum fra hverdagen, kvinder, der har smerter og problemer med fordøjelsen på grund af stress, eller kvinder der blot synes, de selv er værd at bruge tid på.

I første omgang afholdes retreatet ad to omgange i juni måned d. 9.-10. juni og d. 16.-17. juni. I fremtiden er tanken at holde to weekendophold i løbet af året - et i foråret og et i efteråret.

