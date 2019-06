Se billederne: Mange mennesker mødte op til jazzfestival

Se billedserie Fuldt hus på terrassen til Tisvilde Kro.

Gribskov - 23. juni 2019 kl. 16:31 Af Karl Erik Frederiksen

Så blev Tisvildeleje for alvor en jazzby. Publikumsøgningen til Tisvilde Jazzfestival, som åbnede fredag og sluttede søndag, var stor - uden at der dog kan sættes tal på antallet af gæster, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

Mange søgte til Tisvildeleje på grund af det gode sommervejr. Andre søgte der til på grund af jazzfestivalen. I sær lørdag gik det hele op i en højere enhed, hvor publikum sad tæt til de fleste af de gratis udendørs koncerter.

Det hele gik som det drømmesyn, som stifteren af først Tisvilde Jazz Club og nu også Tisvilde Jazzfestival, Svend Frandsen, havde haft. Solen skulle skinne, og på terrasser og i baggårde skulle folk sidde tæt og lytte til noget af den bedste jazz, der er til at opdrive i landet, forudså han.

- Neej, se de unge mennesker, som spiller der. Det lyder da godt. Vi anede slet ikke, at man også kan høre jazz her i Tisvildeleje. Hvor mon de får pengene fra til det, lød det fra en gruppe sommerhatklædte kvinder, som lørdag gik rundt på byens loppemarked foran Tisvildeleje Station. De og mange flere satte kursen fra det marked, de var kommet for at gå rundt på, mod et af steder, hvor fra man kunne høre jazz.

Allerede fredag, hvor der var koncerter med entré på Pension Kildegård og Tisvilde Bistro, kunne restauratørerne glæde sig over fuldt hus. Det samme skete lørdag aften. Selv på Rabarbergården i Holløse, hvor det kostede 1250 kroner for aftenens menu og en intimkoncert med Cecilie Nordby og Jakob Fischer, blev der meldt om mere end udsolgt.

- Det er helt vildt med så mange mennesker, lyder det fra festivalarrangør Svend Frandsen, inden han går i gang med at tælle de mange mennesker, som har funder vej gennem et hul i et plankeværk i Bagerstræde ind til haven bag Tisvildeleje Bageri, hvor Jesper Thilo kvartet spiller i et stort telt. 180 personer sidder og står i teltet og rundt i haven.

På terrasserne til Tisvilde Kro og Tisvildeleje Strandhotel sidder folk også tæt. Enkelte andre steder i byen er der plads til flere.

På gårdspladsen og i haven til Sirius House midt i Hovedgaden er der rigtig mange, som lytter til den næsten lokale sangerinde Helle Chirholm, men færre et par timer senere, når Nikolaj Bentzon & The New Funk spiller, og endnu færre om aftenen til en koncert med Dave o'Higgins Quartet fra England.

- Jeg må nok konstatere, at publikum i Tisvilde mest er til traditionel jazz og swing, siger Svend Frandsen.

Søndag måtte festivalen notere dens eneste aflysning. En jazzbrunch med The JAR Trio på Ferie- og Udflugtscenteret Sankt Helene kan ikke gennemføres på grund af for få tilmeldinger.

- Festivalens succes afhænger af samspillet med byens erhvervsdrivende. De virksomheder, som selv gør en indsats for at skaffe publikum, er også dem, der har flest besøgende - og også viser interesse for, at vi også skal holde jazzfestival efter samme koncept næste år. Det vil sige, at de penge, de ikke selv kan skaffe til musikken, kan festivalen måske hente hjem i kraft af sponsorater og donationer, siger Svend Frandsen.

På grund af dette samspil kan Svend Frandsen endnu ikke sige, hvordan det hele hænger sammen økonomisk.

- Jeg tror, at det løber rundt. Men det er vel sådan med festivaler, at de først skal have eksisteret i et par år eller tre, inden man kan begynde at tale om overskud, siger han.

Næste jazz-arrangement, som han har noget med at gøre, er onsdag 17. juli 16:00-22:00, hvor Tisvilde Jazz Club i samarbejde med Musik i Lejet præsenteret den amerikanske sangerinde Indra Rios Moores sammen med Uffe Steen, guitar, Benjamin Trærup, saxofon, og Thomas Sejthen, bas, på Tisvildeleje Strandhotels terrasse.