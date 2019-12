Sandet ankommer til området med et stort skib, som har lagt til for enden af den 1200 meter lange pipeline. Foto: Karl Erik Frederiksen

Se billederne: Første bid af Nordkysten fodres med ekstra sand

- Hele kysten hænger sammen. Da vi byggede bølgebrydere ud for vores strandstykke, bremsede vi for det sand, som ellers ville blive flyttet videre med strømmen øst på. Når vi nu lægger sand på vores del af kysten, så kompenserer vi for det sand, som ellers ville have lagt sig ud for nabo-stranden foran Heatherhill.

Den sandfodringen, som nu er indledt på 300 meter på Vejby Strand, skal kompensere for det sand, som bølgebryderne »stjæler« fra stranden ud for Heatherhill, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her