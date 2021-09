Se billedserie Foto: Foto: Marianne Lomborg, Esrum-Tisvildevejen

Se billederne: Festival var en bragende succes

Gribskov - 05. september 2021 kl. 11:25 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Omkring 1000 mennesker deltog lørdag ved den første udgave af Nordsjællands Vandrestival på og ved Esrum Kloster.

Projektleder Jane Sunesen fra DGI Nordsjælland er en del af arrangørgruppen og hun tøver ikke med at kalde festivalen for en succes.

- Det er helt vildt, og har vejret var med til at give en stemning, som man nærmest ikke kunne drømme om. Og så er Esrum Kloster jo fuldstændig unik i den ramme. Der var mange, der tilkendegav, at det ikke kunne have været afholdt andre steder. Man kan ikke vandre et meget smukkere sted, siger Jane Sunesen.

Ideen om Nordsjællands Vandrefestival opstod som et samarbejde mellem DGI-projektet »Gribskov går sammen,« Esrum Kloster og Møllegård, Foreningen Esrum-Tisvildevejen, Gribskov Kommune og Visit Nordsjælland.

Og med corona-usikkerheden konstant lurende over hovedet samt mange interessenter og interesser, der skulle finde fodslag, har planlægningen til tider været hektisk. Men alt er endt med at gå op i en højere enhed.

- Vi har jo asfalteret, mens vi har kørt. Det er et helt nyt og et unikt samarbejde mellem kommune, turistorganisationer, kultursted og foreninger. Det har vi fundet ud af, at det kan vi altså bare. Nu har vi en fælles mission, siger Jane Sunesen.

Gang og viden Vandrefestivalen har, så at sige, fulgt to stier. Torsdag og fredag stod i fagnørdernes tegn, hvor flere end 150 deltagere udvekslede erfaringer og viden på området.

- Der har været sindssygt mange gode bud på, hvordan man kan bruge gang og vandring til at få et bedre liv. Om man vandrer for sundheden eller sjælefredens skyld, så er der mange, der har et bud og kan hjælpe hinanden, siger Jane Sunesen.

Lørdag stod så i folkets tegn, hvor oplægsholdere som Københavns tidligere kultur- og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev og mediemanden Mikael Bertelsen var blandt trækplastrene.

Samlet omkring 75 oplægsholdere og udstillere, siger Jane Sunesen.

- Det har været en skøn blanding af folk, der virkelig ville det. Samtlige oplægsholdere har sagt, de gerne kommer igen, siger Jane Sunesen.

Hun tør også garantere, at Nordsjællands Vandrefestival er kommet for at blive.

- Det er 110 procent sikkert. Gang har momentum, og det har simpelthen så mange indflydelser på så mange ting, der kan give os en bedre hverdag, siger Jane Sunesen.

Idéen til vandrefestivalen er udsprunget af udviklingsprojektet »Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland« og det er planen, at det på sigt skal involvere flere kommuner.