Se billederne: Balletmester og borgmester åbnede ny balletskole

Julie Valentin, der er tidligere kongelig balletdanser, kan nu også kalde sig indehaver af Nordkystens Balletskole i Gilleleje. Søndag blev skolen åbnet af kongelig balletmester Nikolaj Hübbe og borgmester Anders Gerner Frost, der begge gav skolen fine ord med på vejen. Mens borgmesteren kan glæde sig over at få klassisk ballet til Gribskov Kommune, var Nikolaj Hübbe tilsvarende begejstret for, at balletten bliver sat på landkortet.