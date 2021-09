Se billederne: Afsked med 51 år blandt unge

Sådan indledte udvalgsformand for børn, idræt og familie i Gribskov, Natasha Stenbo Enetoft (V) sin tale til Mikael Lieberkind, som tirsdag eftermiddag blev hyldet for sin indsats for Gribskov Ungdomsskole gennem 51 år af både politikere, kolleger og andre, der var kommet for at sige tak for de mange år. Det var nemlig hans sidste dag som ungdomsskoleleder efter et langt liv med unge.