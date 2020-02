Se billederne: 15 issvømmere til VM i Slovenien

- Vi andre nåede ikke op på sejrsskamlerne, men vi havde en god og festlig tur. Det er altid hyggeligt at være sammen med svømmere fra andre lande, og det giver en helt speciel stemning, at det er et mesterskab, som alle kan tilmelde sig. Man behøbver ikke at kvalificere sig til det, fortæller en af deltagerne, Jørgen Strøm, som sluttede på en samlet 8. plads i 25 meter brystsvømning i aldersgruppen 65-70 år.