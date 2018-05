Se billederne: 130 svedte til Græsted Løbet

Det virkede næsten unødvendigt i den allerede varme formiddagssol, at deltagerne til Græsted Løbet - det syvende af slagsen - under kyndig vejledning lavede opvarmning. Men musklerne skulle være andet end solvarme, og derfor blev der både lavet høje knæløftninger og sving med armene i Folkeparken i Græsted, hvor løbet blev sat i gang kl. 10.00.

- Tidligere var det Græsted Løbefællesskab som stod for det, men de ville ikke mere, så vi overtog det her lokale projekt, som vi prøver at gøre til en lille byfest, sagde Jacob Søgaard Andersen, projektleder på Græsted Løbet for Græsted Rotaryklub, som for anden gang står for løbet.