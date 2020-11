Se billeder og video: Svøm sikkert i havet under corona

Se billedserie Vintersvømmerne får selskab af kystlivreddere, blandt andet som her i Gilleleje, hvor livredderne for første gang vil stå hele november måned. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Gribskov - 01. november 2020 kl. 15:09 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Morgenfriske vinterbadere og triatleter ved Østmolen i Gilleleje fik søndag selskab af Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste - for første gang. Hele november kan vinterbadere og andre, der får lyst til at tage sig en frisk dukkert, springe i vandet, med livreddere lige i nærheden, både i Gilleleje ved Østmolen , Lynæs Havbad og Snekkersten Havn. Og ifølge cheflivredder John Mogensen er det en oplagt måde at være sammen med vennerne på i denne coronatid.

- Det ville være oplagt at tage en lille udfordring sammen med vennerne og tage kaffe og uldne sokker med på stranden. Ingen kommer hjem fra en badetur i vandet uden at være i godt humør. Så er man trist, er det bare med at hoppe i vandet - men det kræver selvfølgelig en smule overvindelse - og man skal ikke gøre det, hvis man er syg, siger John Mogensen.

Livreddernes initiativ bunder både i de nye corona-restriktioner, der lukker ned for klubbernes træning i svømmehallerne, men også netop de høje vandtemperaturer, der giver gode vilkår for udendørs træning. Derudover er livreddernes tilstedeværelse en kompensation for de events, der normalt finder sted om vinteren. Det gælder blandt andet en markering af livredderen Kaj Walthers heltedåd tilbage i november 1941, hvor han reddere en skipper og dennes søn fra druknedøden, da deres skib var havareret. Her plejer modige deltagere at kunne gengive denne heltedåd uden våddragt og andre hjælpemidler - dog kun ved at redde en dukke i land.

- Men i stedet kan man på de åbne strande låne en livredder-dukke og aftale med livredderen, at man forsøger at lave to 100-meter redninger, siger John Mogensen.

Også et arrangement med titlen Gys og Gus på Tisvildeleje Strand ved juletid er aflyst.

- Så det er også en del af grunden til, at vi har sat livreddere på stranden - vi har i forvejen sat en del midler af til de forskellige events og arrangementer, som nu er lukket ned på grund af corona

