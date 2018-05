Send til din ven. X Artiklen: Se billeder fra kagefest på jobcenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder fra kagefest på jobcenter

Gribskov - 23. maj 2018 kl. 11:16 Af Karl Erik Frederiksen

Der blev festet på Gribskov Jobcenter i tirsdags til glæde for de ansatte - og de borgere, der mødte op for at lade sig servicere af jobcenterets medarnerjdere.

Borgerne blev budt på kage af Gribskov Kommune - og de ansatte blev budt på kage af de samvirkende fagforbund LO's landskontor, som på den måde ville udtrykke en anerkendelse af, at Gribskov Jobcenter på et år har forbedret imndsatsen markant for de ledige.

- Det er godt gået af Gribskov Jobcenter. Det her viser virkelig, at uddannelses er vejen frem. På denne måde sikrer kommunen, at færre borgere holdes uden for arbejdsmarkedet, siger konsulent i LO Christian Sølyst til Frederiksborg Amts Avis.

Gribskov Kommunes jobcenter blev ved en måling foretaget af LO på baggrund af tal fra 4. kvartal i 2016 placeret som nummer 55 på LO's jobcenterindeks. Ved en måling foretaget året efter - i 4. kvartal 2017 - er Gribskov sprunget helt op på en 5. plads - Nordsjællands bedste placering.

LO's jobcenterindeks måler kommunernes indsats på fire punkter. Det gælder fx uddannelse, aktivering, sygedagpenge-perioder og indsatsen over for ledige med ikke vestlig-baggrund. Indekset måler kun indsatsen over for de ledige, der er medlem af en arbejdsløshedskasse.

- Gribskov har forbedret sig særlig meget, når det gælder om at tilbyde de ledige uddannelse. Kommunen har fået 10 procent flere af de ledige til at tage en kompetencegivende uddannelse fx i form af et AMU-kursus. Det har gjort det muligt for de ledige at søge nogle jobs, der kræver særlige kvalifikationer, siger Christian Sølyst.

Den samlede indsats, som Gribskov Jobcenter har ydet, har også betydet, at den gennemsnitlige ledighedsperiode på et år er blevet nedsat fra 39 til 36 uger. I alt var der 425 forsikrede ledige i 4. kvartal 2017. Heraf blev 169 hjulpet ind på en uddannelse eller et kursus, som kunne eller kan øge deres chancer for at få arbejde, skriver Frederiksborg Amts Avis.