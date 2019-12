Se billeder: Mange fik koldt gys i regn og blæst

Det er faktisk ikke nødvendigt at hoppe i vandet for at blive gennemblødt, da Tisvildeleje Vinterbadere for femte gang holder Gys og gus på Tisvildeleje Strand søndag formiddag.

Med andre ord er det både regnfuldt, koldt og blæsende - men det afholder ikke badeglade mennesker i massevis fra at strømme til stranden for at tage sig en dukkert og efterfølgende få varmen igen i de to vildtmarksbade eller saunaen på stranden. Der er også rig mulighed for at få lidt indvendig varme gennem den lokalt sponsorerede gløgg, kaffe, kakao - samt hjemmebagte småkager. Det bliver serveret under forblæste pavilloner, som skærmer en smule for regn og vind.