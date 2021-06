Se billedserie De to kunstnere Balder Olrik (tv.) og Erik Steffensen prøver med trappetårnet og deres billeder at ændre synet på Rudolph Tegner. ? Vi ville gerne have en samtale med Tegner, forklarer Erik Steffensen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Se Rudolph Tegner i øjnene

Gribskov - 03. juni 2021

Rudolph Tegners skulpturer er vilde, svulstige, pirrende og mystiske, når man ser dem på museet og skulpturparken i det nordsjællandske område Rusland. Som om det ikke var nok, har to kunstnere nu valgt, at vi skal se Tegner på en helt ny måde: Fra oven. Eller måske rettere i øjenhøjde.

Det er de to anerkendte kunstnere Balder Olrik og Erik Steffensen, som står bag installationen af et stort trappetårn på Tegner-museet samt en udstilling, hvor de har taget billeder af Tegners værker.

Trappetårnet fører op til værket "Frigjort", hvor Rudolph Tegner troner i lotusstilling flere meter over jorden - oven på en kaotisk knude af lystne og lidende mennesker.

- Både Balder Olrik og Erik Steffensen har utallige udstillinger bag sig. Og Erik Steffensen er kendt for at levere sublime litterære fortolkninger af andre kunstnere, senest med den anmelderroste biografi om maleren Per Kirkeby i 2017, skriver museets leder Luise Gomard i forordet til udstillingens program.

Fascinerede af Tegner

De to kunstnere begyndte for ti år siden at kommunikere sammen, da de via opslag på facebook opdagede deres fælles fascination af Rudolph Tegner og hans museum.

Værkerne på udstillingen markerer et nyt udtryk for begge kunstnere. Afsættet er en fortolkning og en fornemmelse for Rudolph Tegner udtrykt både i fotografiske værker og en større installation, der byder på en helt ny måde at opleve Tegners værk "Frigjort" på.

- Vi har altid elsket stedet og området Rusland. Det er et af de smukkeste museer i Danmark, hvis ikke det allersmukkeste, siger Erik Steffensen.

Rudolph Tegner lavede værket "Frigjort" 1900, ved indgangen til det nye århundrede, som en slags selvterapeutisk kommentar fra den 27-årige kunstner. Installationen fører os fysisk gennem samme udvikling, som værket beskriver. Først med stoppet ved den kaotiske kapitæl, hvor passion, følelser og virvar hersker, og dernæst op i øjenhøjde med den frigjorte kunstner, der sidder tronende i et nirvana og skuer udad ... og indad, skriver Luise Gomard.

- De åbner vores øjne for nye detaljer ved Tegners kunstværker og viser, at Tegner stadig kan rejse vigtige spørgsmål, siger Luise Gomard.

I øjenhøjde

Gæsterne kan gå op i trappetårnet og bogstaveligt talt komme i øjenhøjde med Rudolph Tegner, som troner på toppen af værket "Frigjort".

"Vores intention med værket Trappetårnet er at give den besøgende mulighed for at komme i øjenhøjde med Tegners værk. At beskueren på samme måde som figuren får lov at opleve museet højt hævet over grundplanet. At skabe rum for en ny dialog med værket og omgivelserne," skriver de to kunstnere i programmet.

De understreger, at Tegner var misforstået i sin samtid:

- Vi ville gerne have en samtale med Tegner, siger Erik Steffensen, og Balder Olrik tilføjer:

- Man burde kunne se Tegner i øjnene. Tegner var misforstået i sin tid. Jeg kunne ønske, at blikket på ham blev ændret. Rudolph Tegner var ikke et overmenneske, men en mand, der prøver at holde sammen på sig selv. Han var en ensom mand. Øverst på "Frigjort" sidder han jo og knuger sig om hjertet - han er ved at knække, siger Balder Olrik.

Erik Steffensen bryder ind:

- Tegner er ikke en enehersker, som det ellers kan se ud. Vi prøver at fortælle, at vi er alle sammen lige. I dag vælter man jo statuer på samme måde. På denne måde kommer Tegner ind i et almindeligt perspektiv og bliver menneskelig. Han har kæmpet med sig selv - og med omverdenen. Det gør vi andre jo også af og til, siger Erik Steffensen - og tilføjer:

- Hvis skulpturen var lavet i dag som film, ville den jo hedde "Direktøren for det hele".

De to kunstnere har ud over det fælles værk trappetårnet lavet to separate billedserier, hvor de fortolker Tegners paradoksfyldte værker, seksualitet og gådefulde eksistens. Billederne er også udtryk for ønsket om et nyt syn på Tegners værker, forklarer de.

Optaget i mørke

Erik Steffensen har fotograferet med et gammeldags analogt kamera, hvorefter han har malet på fotografierne. Mange af dem kredser om de to dyr, som var en del af Tegners liv: En ugle, som han passede, og en kat, som sad med til bords.

Balder Olriks billeder er derimod optaget digitalt - og i mørke:

- De fleste af billederne er taget i bælgragende mørke på museet. Jeg har prøvet alle mulige indstillinger med hvidbalancen og skruet på alt muligt. Og lige pludselig blev det helt magisk: Der kom en følsom og sensuel Tegner frem. Billederne åbner for at se noget helt andet i Tegners værker. Vi vil gerne vise noget uset og bryde det stereotype billede af Tegner ned - og vi har prøvet at frigøre Tegner fra de forestillinger, der har været om ham, siger Balder Olrik.

Udstillingen "Frigjort" åbner lørdag den 5. juni klokken 15 på Tegners Museum & Statuepark, og den kan ses frem til 24. oktober. Se åbningstider på rudolphtegner.dk.