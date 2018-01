E-sport, som er computerspil i konkurrence med andre, er hastigt voksende. Nu vil Ramløse Hallen også være med. Foto: Marco Verch/Flickr

Send til din ven. X Artiklen: Satsning: Unge skal gå til e-sport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Satsning: Unge skal gå til e-sport

Gribskov - 11. januar 2018 kl. 17:38 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og unge skal fremover kunne gå til en ny aktivitet i Ramløse Hallen. Her vil man nemlig forsøge at ramme en ny målgruppe ved at tilbyde træning i e-sport - som kort fortalt er at spille computer i konkurrence med andre. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der er rigtig stor interesse for projektet, selvom det endnu ikke er startet. Det vokser alle steder, og vi har fået mange interesserede tilkendegivelser allerede nu, siger Maria Bagger, ansvarlig for PR og Events i Ramløse Hallen.

E-sport skal være et alternativ til at gå til mere klassiske sportsaktiviteter som fodbold, badminton eller kroket, som allerede foregår i Ramløse Idrætsforening.

- Vi vil gerne have, at de unge skal have noget fællesskab. Derfor er det vigtigt for os at få dem ud af værelserne, siger Maria Bagger.

Derfor gør hallen nu lokaler klar til computerspillerne, samtidig med at de har fundet to frivillige koordinatorer, som skal stå for at sikre samarbejdet mellem de unge, de kommende trænere, hallen og resten af idrætsforeningen.

En af dem er Magnus Granno, som selv er hyppig e-sport-udøver.

- Jeg har fuldt med og synes godt om e-sport i lang tid nu, og det er begyndt at blive rigtig stort. Med en forening i Ramløse håber vi at kunne tiltrække en masse unge mennesker, som brænder for det, siger han.

Han har samtidig store ambitioner for området.

- Vi opretter et elitehold som forhåbentlig skal konkurrere på højere plan. Hvis en lille by som Ramløse kan være med, så er det en god chance for at vise byen, siger Magnus Granno.

Målgruppen for initiativet er unge, som i forvejen bruger en del tid foran skærmen.

- En del unge spiller meget computer i forvejen, og ved at lave en forening kan de få noget samvær, og så kan de sidde fysisk sammen, siger Maria Bagger.

Hun vurderer, at e-sport er interessant for en anden gruppe end dem, der i forvejen er medlemmer i idrætsforeningen.

- Vi håber, at vi får fat i nogle, som ellers ikke ville gå til noget. Vi er ikke interesserede i at stjæle dem, der går til håndbold eller fodbold, men at få fat i nogen, der ikke allerede har det sociale samvær, som sport kan give, siger Maria Bagger.

Hvorvidt e-sport skal betragtes som en egentlig sport, handler om øjnene der ser, mener Maria Bagger.

- Det bliver diskuteret mange steder, om det er en sport. Men hvis man ser det ud fra et konkurrenceperspektiv, så er det en sport. Skak er også en sport, selvom det er inaktivt. Dem der spiller på højest niveau laver også fysisk træning for at kunne holde til det - selvom det nok ikke er der, vi starter, siger hun.

Organisatorisk bliver e-sporten i første omgang en del af fodboldafdelingen i Ramløse Idrætsforening.